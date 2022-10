Altro che milionario! | Vendeva consigli per fare soldi ma la vita vera del TikToker era un’altra

Un giovane ragazzo si finge milionario online per fare soldi. Ma come è andata a finire l’assurda vicenda?

Il milionario in quesitone è Luke Desmaris, di 27 anni, il quale sostiene di guadagnare più di 100 mila euro al mese elargendo consigli online. Un video condiviso sui social mostra il giovane mentre cammina causalmente per le strade del centro dirigendosi verso la sua BMW da oltre 90 mila euro.

Sul suo parabrezza si vedono degli avvisi di multa mentre la voce fuori campo spiega: “La gente al verde vede una multa, ma io vedo un parcheggio da VIP”. Luke ha inoltre dichiarato di aver pagato più di 7 mila euro di multe per divieto di sosta negli ultimi 12 mesi e insiste che non gli importa perché il suo successo significa che “i soldi non contano”.

La verità del finto milionario

Il video ha accumulato tre milioni di visualizzazioni anche se le reazioni sono state a dir poco contrastanti. Alcuni utenti pensano che siano consigli utili, quelli che elargisce, altri pensano che si meriti una bella multa.

Il giovane ha commentato: “Lo vedo come un risparmio di tempo e il mio tempo è prezioso. È la convenienza. Se posso risparmiare il mio tempo, lo faccio. Significa che posso tornare a casa più velocemente per riprendere il mio lavoro. Questa è la mia logica. Lo faccio quando vado a fare la spesa. La parcheggerò fuori, perché altrimenti sarebbe un incubo parcheggiare. Ho iniziato con qualche colpo qua e là e da quando ho iniziato a fare bene, non importa. I soldi non contano.

Luke ha iniziato la sua “piccola attività” circa sette anni fa, quando si è stancato di passare da un lavoro di autista di consegne, a un lavoro di vendita al dettaglio e al settore edile. Il milionario tiene un corso online per insegnare alle persone a fare trading come lui ed è riuscito ad ottenere più di 85 mila followers su TikTok. Si è reso conto che condividere la sua bravata avrebbe potuto diventare virale a causa della sua natura controversa, così un amico l’ha registrata e lui l’ha postata il giorno stesso, dividendo gli utenti.

Uno ha commentato: “Ecco perché le multe dovrebbero essere proporzionate al guadagno o all’auto: 30 euro per una Ford, 3 mila euro per una Ferrari”. Un altro ha detto: “Dovrebbero togliere tre punti per il divieto di sosta”. Tuttavia, alcuni hanno appoggiato la sua trovata, molti affermando di fare lo stesso e altri sembrando grati per la segnalazione. Uno ha detto: “É più conveniente prendere una multa per divieto di sosta che pagare un parcheggio per un giorno”.