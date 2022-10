Arriva l’asteroide di Halloween e “sfiorerà” la Terra: quali rischi? | Come stanno davvero le cose

Si chiama 2002 RM4, ha un diametro compreso tra 330 e 740 metri e sfiorerà il nostro pianeta il 1 novembre. Ma quali sono i rischi potenziali? Facciamo chiarezza

Mentre buona parte d’Europa, Italia compresa, si trova a fare i conti con un’ondata di caldo senza precedenti per questo periodo dell’anno, è arrivata la segnalazione di un’altro fenomeno potenzialmente preoccupante e che si ‘materializzerà’ nelle vicinanze dei nostri cieli (seppur fuori dall’atmosfera terrestre e a debita distanza) proprio nelle ore successive la festa di Halloween. Si tratta di un asteroide che ‘sfiorerà’ la Terra, ovvero passerà ad una distanza tale da essere meritevole di attenzione e monitoraggio costante da parte degli esperti del Center for Near Earth Object Studies della NASA. L’asteroide in questione si chiama 2002 RM4 e dovrebbe transitare a circa 1,5 milioni di miglia di distanza dal pianeta, una distanza molto elevata ma considerata “potenzialmente pericolosa” dagli esperti, affermazione questa comunque da prendere con le pinze.

Asteroide di Halloween in passaggio ravvicinato, quali rischi?

Il passaggio ravvicinato dell’enorme oggetto, basti pensare che il suo diametro dovrebbe essere compreso tra 330 e 740 metri, dovrebbe avvenire, stando ai dati raccolti, il 1 novembre ad una velocità stimata di 52.500 miglia orarie. Questo asteroide viene considerato un “oggetto vicino alla Terra” poichè si trova a transitare ad una distanza inferiore alle 120 milioni di miglia dal nostro pianeta ma anche e soprattutto un “asteroide potenzialmente pericoloso”; è questa infatti la sua specifica classificazione, conferita a qualsiasi corpo di grandi dimensioni che transita a meno di 4,6 milioni di miglia dalla Terra.

Ciò non lo rende automaticamente un pericolo per il pianeta, ma semplicemente un oggetto che deve essere monitorato nel suo passaggio ravvicinato e nel caso di 2022 RM4, si tratterà anche di un occasione per studiare e approfondire meglio questi affascinanti ed enormi oggetti dei quali tanto ancora non sappiamo, a cominciare dai dettagli legati alla composizione chimica e minerale dei materiali che li compongono.

Perchè l’asteroide 2002 R4 non è più pericoloso

Questo asteroide, nello specifico, è di tipo “Apollo”, classe che fa riferimento all’asteroide 1862 Apollo, alla quale appartengono asteroidi la cui orbita è maggiore di quella terrestre intorno al Sole con un percorso che va ad ‘incrociare’ quello del nostro pianeta. Nel caso di 2002 R4 l’asteroide impiega 1.397 giorni per orbitare attorno alla nostra stella con un percorso che occasionalmente va ad incrociare quello orbitale della Terra. Nessun pericolo, dunque: non sono previsti impatti in atmosfera e non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo per la Terra. Gli esperti hanno fornito in tal senso una duplice rassicurazione su questo oggetto spazial dal momento che è stato anche mandato fuori rotta dal veicolo spaziale Doubple Redirection Test (DART) e questo ha permesso di declassarlo come non più pericoloso. Potremo dunque dormire sonno assolutamente tranquilli.