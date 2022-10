Che cos’è la FOMO, la sindrome diffusa tra gli adolescenti che affligge anche Victoria De Angelis dei Maneskin?

La Fomo è una sindrome che si sta diffondendo sempre di più nella società odierna, ma di cosa si tratta? Cosa comporta a chi ne soffre?

L’ansia è probabilmente il male più diffuso nella società odierna e affligge in particolar modo le generazioni più giovani. In questi anni i disturbi d’ansia si sono diffusi con maggiore regolarità e sentir parlare di attacchi di panico e crisi d’ansia non è insolito. Di queste manifestazioni acute e fisiche dell’ansia soffrono tantissime persone e non sono esenti da questi attacchi nemmeno i personaggi noti. L’ultimo caso di attacco d’ansia in pubblico è stato quello del tennista Lorenzo Musetti, costretto a stendersi a terra durante poco prima di un incontro.

I giovani d’oggi sperimentano in maniera diffusa anche l’ansia sociale, ovvero il timore di relazionarsi con i propri pari, di essere accettati dal gruppo. Si tratta di una preoccupazione che è sempre esistita, specie in età adolescenziale, ma che con la diffusione dei social network si è acuita. Gli adolescenti di oggi sono costantemente costretti a relazionarsi con gli altri, anche al di fuori dei contesti classici (scolastici, serali e sportivi) e spesso si trovano davanti a modelli irraggiungibili e irrealistici.

Non è un caso che molti adolescenti di oggi abbiano dichiarato di aver subito un calo dell’autostima da quando osservano i profili social su Instagram. L’ossessione per l’aspetto fisico e la perfezione, infatti, viene ingigantita dal costante confronto con modelli irrealistici, resi ancora più marcati dall’esistenza di filtri, strumenti di ritocco delle foto e tecniche di inquadratura e postura per migliorare e perfezionare l’aspetto negli scatti.

Cos’è la Fomo e perché è così diffusa tra gli adolescenti

Di recente si sta sviluppando e diffondendo a macchia d’olio anche un’altra forma di ansia sociale chiamata Fomo. Della sindrome ha parlato apertamente in una recente intervista Victoria De Angelis, bassista e fondatrice dei Maneskin. La musicista ha spiegato a Radio Deejay di essere afflitta da una forma grave di Fomo che la porta ad uscire ogni giorno dell’anno, anche nelle occasioni in cui si sente stremata e sarebbe meglio rimanere a casa. Perché? Perché teme che rimanendo a casa possa perdersi qualcosa di importante ed essere tagliata fuori.

La fomo, singla che sta per Fear of Missing Out (Paura di essere tagliati fuori), consiste proprio nel provare ansia di essere tagliati fuori dal gruppo o dal contesto sociale. Questo timore, totalmente infondato, porta i soggetti che soffrono di questa sindrome a sviluppare l’ossessione per il proprio gruppo di amici o per i luoghi che solitamente frequenta, dunque l’esigenza di dover essere presente per paura che succeda qualcosa di importante in loro assenza.

In realtà, sebbene si adatti perfettamente ai contesti sociali classici, il termine Fomo nasce in relazione al web e ai social network. La diffusione di quest’ansia sociale è infatti strettamente collegata alla tipologia di interazione che si ha sui social. Grazie a questi, infatti, si ha la possibilità di aumentare le possibilità di condivisione sociale, sia pubblicando alcuni estratti della propria vita privata, sia seguendo e partecipando alla condivisione di altri.

Secondo la teoria dell’autodeterminazione, il bisogno di sentire legami di parentela o amicizia stretta è bisogno psicologico leggittimo che influenza la psiche e l’umoredelle persone. La fomo in tale quadro può essere interpretata come uno stato autoregolativo che deriva direttamente dalla percezione della situazione sociale. Il problema dunque nasce nel momento in cui la percezione situazionale porta ad avvertire un costante desiderio di soddisfazione del bisogno in questione.

Il costante desiderio sfocia in ossessione e nel caso in cui sia derivante dai social network la Fomo può portare ad un utilizzo patologico di internet e dei social, dunque al costante bisogno di controllare cosa succede sul proprio profilo e su quelli seguiti per il timore di perdersi qualcosa di importante.