Crolla ponte sospeso sul fiume: il bilancio dei morti è devastante | Era stato inaugurato il 26 ottobre

Tragedia in India dove è crollato un ponte pedonale. Era stato chiuso per 6 mesi per lavori di restauro, prima dell’inaugurazione lo scorso 26 ottobre.

In India uno dei ponti più antichi e importanti del Paese è crollato. Ci troviamo sul fiume Machchhu, vicino alla città indiana di Morbi, nella parte centro-occidentale del Gujarat. Il ponte sospeso è crollato, causando la morte di 134 persone e tante altre restano ancora disperse.

Si tratta, infatti, di uno dei ponti più trafficati della zona, divenuto col tempo anche un’importante attrazione turistica. Il ponte, meglio conosciuto come “Julto pul”, lungo 230 metri e largo 1,25, è stato costruito sotto la dominazione britannica ed era stato inaugurato nel lontano 1879, motivo per cui erano necessari dei lavori di restauro.

Proprio per questo, il ponte era rimasto chiuso al pubblico per sei mesi ed era stato inaugurato solo 4 giorni prima, il 26 ottobre. Al momento però restano ignote le cause del crollo del ponte ed è stata aperta un’indagine del governo statale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai testimoni, si stava svolgendo sul Julto pul un rito religioso prima del crollo.

Erano almeno 400 le persone che stavano attraversando il ponte quando è crollato. 177 sono state soccorse subito, ma molte restano ancora disperse. Se nelle prime ore si parlava di una quarantina di morti, il numero col passare del tempo è aumentato sensibilmente. Come riportato dal ‘Times of India’, al momento sarebbero 134, ma il numero è destinato a salire ancora.

In un articolo del Post, si legge come un soccorritore intervistato dalla tv indiana NDTV abbia detto come fra i morti ci siano anche molti bambini piccoli. Le operazioni di soccorso per cercare le persone disperse però non si fermano: oltre a 200 volontari della zona, sono arrivate a Machchhu alcune squadre dell’esercito, della marina, dell’aeronautica militare e della guardia costiera indiana.

Non il primo disastro in India

In India purtroppo il crollo del ponte sospeso non è un disastro isolato. Sempre a Morbi, nell’agosto 1979, a causa delle consistenti precipitazioni, una diga in terra battuta costruita solo qualche anno prima collassò, provocando un’inondazione. La città venne sommersa e i morti furono ufficialmente 1000, ma c’è chi pensa furono addirittura 25mila.

Ma non solo. L’anno scorso, a maggio, si è staccato un ghiacciaio himalayano, causando almeno la morte di 150 persone, travolte dall’ondata di fango e acqua generatasi dal crollo di due dighe in costruzione nello stato dell’Uttarakhand, nel nord dell’India. L’enorme alluvione a seguito del distacco del ghiacciaio, ha mostrato tutta la forza distruttrice della natura che ha investito la valle sottostante, nel distretto di Chamoli, in uno tsunami di acqua, terra e fango.

E nel 2016, a Calcutta crollò un cavalcavia in costruzione per collegare la zona di Girish Park con Howrah Bridg, provocando 24 morti e 85 feriti. All’epoca 100 metri di cavalcavia, della lunghezza di 2,2 km, si staccarono finendo sulla strada e vennero estratte vive dalle macerie decine di persone.