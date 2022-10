Fuochi d’artificio addio: c’è chi ha deciso di abbandonare i giochi pirotecnici | Ecco perché

Lo spettacolo di fuochi d’artificio del Guy Fawkes Day assumerà connotati del tutto nuovi: le motivazioni sono le più nobili ed ammirevoli

I fuochi d’artificio sono da sempre una delle attrattive più apprezzate in tutto il mondo. Di solito, vengono impiegati a conclusione di grandi show e spettacoli, ricreando sempre un senso di curiosità e stupore in chi li ammira. Non tutti, però, sono sempre stati d’accordo con questa pratica e, negli ultimi tempi, anche le organizzazioni più grandi stanno cambiando posizione in merito…

Gli organizzatori del Guy Fawkes Day in Regno Unito hanno assunto una nuova posizione in merito. Si tratta di un evento celebrato ogni 5 novembre a Penzance, in Cornovaglia con uno spettacolo pirotecnico. Il motivo è legato ad una giornata di commemorazione.

Viene, infatti, celebrato ogni anno in ricordo di uno sventato tentato omicidio di massa da parte di Guy Fawkes e tutti coloro che parteciparono alla Congiura delle Polveri, per far saltare la Camera del Parlamento inglese nel 1605.

Una sfiorata tragedia che venne stroncata letteralmente poco prima della pianificata carnefica: Guy Fawkes, nella dinamica del piano, avrebbe dovuto fingersi portinaio per correre nella cantina dell’edificio ed accendere la miccia per far esplodere tutto.

Fuochi d’artificio, ecco la decisione del Penzace Rotary

A gestire l’evento, che va avanti dal lontano 1974, è il Penzace Rotary. Ogni anno, inglesi da ogni parte del territorio accorrono in Cornovaglia per assistere all’incantevole spettacolo pirotecnico organizzato per l’occasione. Dal prossimo anno, però, le cose andranno diversamente: ecco cosa ha deciso l’ente organizzatore…

Il Penzace Rotary, nonostante sia ben consapevole che quello spettacolo sia il vero punto di forza dell’evento, in quanto attira ogni anno migliaia di persone, ha deciso che, secondo le dichiarazioni su Fanpage, “una forma alternativa di manifestazione sia più appropriata al giorno d’oggi”.

Dal prossimo anno, infatti, l’organizzazione ha deciso di trasformare lo spettacolo di fuochi d’artificio con uno show di luci laser. E c’è di più: con le festività imminente, il Rotary stava pensando di “di annunciare una festa divertente, fatta di fuoco, laser e suoni in vista del Natale”.

Le motivazioni che hanno spinto l’organizzatore a prendere questa decisione sono le più nobili e innovative che si possano immaginare: su un post Facebook, infatti, hanno dichiarato che amano i fuochi d’artificio, ma amano di più gli animali e l’ambiente.

Ed effettivamente, è risaputo che i fuochi d’artificio, seppur liberati nell’aria per pochi minuti, generano un inquinamento ambientale ed acustico non indifferente. Quest’ultimo, in particolare, è estremamente dannoso per gli animali che, per la maggior parte, si spaventano e traumatizzano.