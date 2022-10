Il fidanzato ha tradito? Il metodo shock (e disgustoso) di una influencer per scoprirlo

Una giovane influencer ha condiviso un metodo alquanto insolito che le permette di scoprire se il proprio compagno l’ha tradita.

Una modella e imprenditrice guatemalteca di nome Kimberly Flores, avrebbe sviluppato un metodo originale, per scoprire l’infedeltà del compagno. Un metodo decisamente inusuale e abbastanza disgustoso.

Magari alcuni di voi lo hanno già provato. Da ciò che ha condiviso, la donna annuserebbe la biancheria intima appena utilizzata del fidanzato. Questo è ciò che la Flores ha raccontato durante un programma televisivo Rica, Famosa, Latina, nel quale appunto spiega nel dettaglio il “test dell’odore di infedeltà”.

Il test dell’infedeltà

Quando le è stato chiesto come fa a stabilire se il suo compagno di tre anni, il musicista messicano Edwin Luna, è stato fedele, la Flores ha risposto: “Controllo sempre le spese della carta di credito, le chiamate a mezzanotte, e annuso anche le sue mutande… e anche i like su Instagram”, ha dichiarato la donna, descrivendo come conferma se il fidanzato di tre anni, il cantante messicano Edwin Luna, è stato fedele.

Kim era una delle partecipanti al reality show “La casa dei famosi”, dove tutti gli abitanti non hanno alcuna comunicazione con il mondo esterno e il cui unico scopo è quello di essere vincitori. Il cantante Edwin Luna ha raccontato in un’intervista di aver conosciuto la sua futura compagna durante un tour in Guatemala, dove hanno stretto un buon legame perché avevano molte cose in comune. Il cantante ha spiegato che hanno lavorato insieme a un evento, si sono fatti delle foto insieme e si sono aggiunti sui social network. Dopo un po’ di tempo lui è tornato in Guatemala e l’ha chiamata per dirle che voleva conoscere il Paese. Lei gli disse che lo avrebbe portato ad Antigua e in altre zone.

“Lì abbiamo iniziato a vivere insieme e mi è piaciuto molto il suo modo di essere, abbiamo molte cose in comune. Siamo entrati in sintonia, quindi abbiamo iniziato a parlare molto rapidamente di cose che abbiamo vissuto entrambi, perché abbiamo la stessa età”, ha raccontato l’uomo. Dopo aver trascorso del tempo insieme in Guatemala, la coppia ha ufficializzato la loro relazione e ha reso noto di essere in attesa della loro prima figlia, Giana. Edwin e Kim condividono due figli ciascuno, avuti da precedenti relazioni.

Da allora, quest’ultimo ha postato il video della sua dolce metà online condividendolo con i suoi 3,6 milioni di follower, e chiedendo se si tratta di una prova che la sua compagna ha un comportamento tossico. Non sorprende che il video abbia diviso gli utenti. Alcuni hanno etichettato il comportamento dominante e malsano della modella. Altri, invece, hanno pensato che stesse scherzando quando ha fatto la dichiarazione, come dimostra il fatto che anche il suo fidanzato l’ha presa in giro. Il talento canoro prende addirittura in giro la presunta dichiarazione della Flores alla fine della stessa clip su Instagram, dicendo: “Giura di non essere velenosa”. Poi, quando la moglie appare sullo schermo, la telecamera si rivolge a lei.