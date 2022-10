Incidente mortale in provincia di Reggio Emilia: una famiglia devastata | Quattro vittime, tre sono bambini

Gravissimo incidente sulle strade di Reggio Emilia: 4 morti e un ferito grave e il bilancio di un urto violentissimo contro una casa abbandonata. Gli inquirenti in queste ore sono occupati a ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Una domenica tranquilla, come tante altre, si è trasformata in una tragedia per una famiglia in provincia di Reggio Emilia. Un’auto è uscita di strada, finendo contro il muro di una casa abbandonata. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte di una donna di 22 anni e dei tre bimbi di due, dieci e dodici; la 22enne sarebbe la madre del bambino più piccolo.

L’uomo alla guida, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 20, in direzione Parma, sulla via Emilia tra Cadé e Villa Gaida.

Le dinamiche dell’incidente al momento restano poco chiare. L’automobile su cui viaggiavano l’uomo, la donna e i tre bambini sarebbe finita fuori strada dopo aver perso il controllo della vettura una Fiat Stilo scura. La macchina procedeva in direzione di Sant’Ilario quando si è schiantata contro il muro di una casa abbandonata.

L’impatto è stato così violento, che per estrarre i corpi dalla Fiat è stato necessario l’intervento sul posto – durato fino a tardi – dei vigili del fuoco, insieme al 118. Non è ancora chiaro se fosse tutto un unico nucleo familiare quello che ieri sera ha perso la vita a Reggio Emilia. Le vittime erano tutte di origine albanese.

Incidente Reggio Emilia: una tragedia annunciata?

Eppure, l’incidente stradale che ha coinvolto la Fiat Stilo ha i connotati di una tragedia annunciata. Il tratto in questione, infatti, era già finito diverse volte al centro delle polemiche per la sua pericolosità e per l’alta presenza di traffico. Quando l’A1 è congestionata dal traffico, molti percorrono proprio questo percorso alternativo pur di svincolarsi dai chilometri di coda che si creano.

Si tratta infatti di un percorso alternativo all’A1 molto frequentato dagli automobilisti quando l’autostrada è congestionata. Eppure, si tratta di una strada che è diventata col tempo un pericolo per gli automobilisti di transito in quella zona e non solo.

E’ intervenuto più volte e denunciando la situazione critica un comitato di cittadini residenti a Cella, Cadé e Gaida, molto arrabbiati per lo smog e per la sicurezza della strada, che pare essere a tratti inesistenti. Proprio per questo, il comitato dei cittadini residenti ha proposto, rivolgendosi più volte all’Anas affinché provvedesse a fare qualcosa di concreto per evitare episodi simili, autovelox e zone a 30 km/h, oltre a maggiori controlli che avrebbero magari impedito la morte della giovane donna e dei tre bambini ieri sera.

Gli inquirenti in queste ore sono occupati a ricostruire le dinamiche dell’incidente che, come dicevamo prima, al momento resta poco chiaro. Non si è ancora capito, infatti, come abbia perso il controllo del mezzo l’uomo, forse proprio superando di molto il limite di velocità consentito che spiegherebbe anche così perché lo scontro sia stato così violento in quel tratto di strada già pericoloso.