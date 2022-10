Intelligenza artificiale shock: di fatto siete sempre spiati | 1984 non è più solo un romanzo

Fino a dove si può spingere l’intelligenza artificiale e quanto ancora non sappiamo delle sue infinite possibilità? La verità potrebbe sorprendervi non poco.

Uno degli aspetti più interessanti del Novecento è stato il rapporto dell’uomo con le “macchine”. La tecnologia, infatti, cominciava a muovere i suoi rudimentali, ma giganti, passi verso un mondo nuovo, molto più veloce di noi umani e questa previsione del futuro, collegata alla paura dei sistemi politici più autoritari che hanno caratterizzato il secolo breve, hanno dato il via agli immaginari più distopici.

Così tra “1984” e “Blade Runner”, tra “2001: Odissea nello spazio” e “Il mondo nuovo”, si faceva sempre più spazio la cosiddetta intelligenza artificiale che nemmeno la secolarizzazione accelerata del nuovo Millennio ha potuto scalfire. E’ rimasta, infatti, impressa nell’immaginario collettivo come un sentimento di paura per la stessa sorte della razza umana nel futuro, destinata a soccombere sotto il peso del nuovo che avanza e che prende il controllo.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di intelligenza artificiale? Si tratta della realizzazione di sistemi informatici intelligenti capaci di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Lo stesso Stephen Hawking nel 2014 mise in guardia sui pericoli dell’intelligenza artificiale, una minaccia per la sopravvivenza dell’umanità secondo il fisico.

Insomma, si tratta di un tema tuttora dibattuto e che sfocia anche nell’etico. In qualche modo, infatti, si pensa di star superando, un po’ come fece Ulisse, un limite invalicabile, quelle famose colonne d’Ercole che incutono timore a molti. Ma cosa può realmente fare l’intelligenza artificiale ai giorni nostri?

Intelligenza artificiale e Instagram: l’altra faccia dei social

Partiamo da una premessa fondamentale, stiamo parlando non solo di un campo minato, ma anche molto sperimentale, motivo per cui le informazioni non sempre sono coerenti e si presentano anche estremamente frammentate. Insomma, l’intelligenza artificiale è una disciplina molto più complessa di quanto possiamo effettivamente immaginare.

Dries Depoorter è un artista belga che si occupa di temi come privacy, intelligenza artificiale, sorveglianza e social media. Proprio per questo, ha creato un software basato sull’intelligenza artificiale, capace di trovare i feed delle telecamere pubbliche in base ai post di Instagram.

In altre parole, il software in base alla localizzazione, sa individuare esattamente dove una foto è stata scattata e quando. Dries Depoorter aveva pubblicato su YouTube un video del suo progetto “The Follower”, registrando le telecamere pubbliche che trasmettono in diretta su siti Web come EarthCam. Il video, però, è stato rimosso da YouTube a causa di una violazione della privacy da parte di Depoorter. Tuttavia, su Twitter l’artista belga ha potuto pubblicare il suo progetto.

Successivamente, Depoorter ha controllato tutte le foto di Instagram contrassegnate con le posizioni delle telecamere aperte e poi ha utilizzato il software di intelligenza artificiale per confrontare le foto di Instagram con il filmato registrato, arrivando alla posizione esatta della foto. “L’idea mi è venuta in mente quando ho guardato una telecamera aperta e qualcuno stava scattando foto per circa 30 minuti”, ha spiegato Depoorter a Vice parlando degli influencer e dei loro tentativi prima della posa perfetta.