IVA al 5%: è rivoluzione | A quali beni si applicherà questa riduzione?

Una buona notizia finalmente arriva anche in Italia. Alcuni die prodotti più acquistati dagli italiani, appartenenti ai beni di prima necessità, vedranno l’abbassamento dell’iva al 5%.

Un vero trionfo che presto potrebbe riguardare anche altri settori altrettanto importanti.

Erano anni ormai che gli italiani aspettavano questa notizia: una riduzione dell’Iva su beni di prima necessità. A parlarne per la prima volta è stata la presidente del Consiglio del nuovo governo ovvero Giorgia Meloni. La misura annunciata dalla presidente durante il suo intervento alle Camere, approvata anche dal ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha dato una grossa conferma.

Alcuni dei beni di prima necessità, appartenenti alla fascia di prodotti dell’infanzia come pannolini, latte in polvere e omogeneizzati, verranno ivati al 5%, con una riduzione drastica quindi rispetto a quello che avviene ora. Le nuove misure che si stanno mettendo in atto hanno confermato che il governo è al lavoro per migliorare la vita degli italiani e ripromettere ai cittadini di mettere su famiglia.

Prodotti al 5 % in Italia: quali sono e quando andrà in vigore la legge

Nella prossima Manovra dunque potremmo trovare questa misura fondamentale, come anche quella dell’aumento del tetto al contante, che tanto sta facendo discutere la destra e la sinistra. Tra i 10mila euro al giorno proposti da Salvini, ai 2mila introdotti dalla sinistra, potrebbe vincerla la Meloni con una proposta che rappresenta una via di mezzo: ovvero un prelievo giornaliero di un limite di 5mila euro. La premier non solo però si pone l’obiettivo di ridurre l’Iva sui prodotti della prima infanzia, ma punta a una riduzione anche su altri meni primari, un lavoro che sarà fatto sicuramente con la prossima legge di Bilancio.

L’idea infatti è di partire dai beni dell’infanzia per attivare ad altri beni primari. E’ previsto, secondo la Meloni, “un ampliamento della platea dei beni con Iva ridotta, in particolare con riferimento al carrello della spesa e ai prodotti per l’infanzia”. Al momento le aliquote al 5% sono imposte solo su bei alimentari prodotti in cooperative come il tartufo o il basilico e prodotti dell’igiene intima femminile lavabili o coppette mestruali. Al 4% solo alcuni prodotti alimentari e bevande, ma anche giornali e libri. Al 22% invece troviamo i prodotti dell’infanzia, che con la nuova legge di Bilancio scenderebbero al 5%.

Alcuni beni sono ivati al 10%. Si tratta carne e il pesce, ma anche energia elettrica per uso domestico. A questa aliquota anche il gas usato per imprese estrattive, agricole e manifatturiere, editoriali e prestazioni per i clienti che alloggiano presso alberghi, motel, resort, campeggi e villaggi turistici