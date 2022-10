Malato di cancro, aveva 25 anni | Cinema e musica in lutto: è morto il figlio musicista del famoso attore

Una giovane vita interrotta troppo presto a causa di un brutto male. Non sono giorni facili per la famiglia del musicista, figlio di un famosissimo attore britannico

La notizia della malattia che lo aveva colpito l’aveva data via social nel mese di luglio e, purtroppo, non molte settimane dopo, la famiglia ne ha annunciato la morte. Aveva solo 25 anni e il 16 ottobre è venuto a mancare ma solo alcuni giorni dopo, il 31 dello stesso mese, i suoi più stretti parenti hanno deciso di comunicarlo pubblicamente. Non si trattava di una persona qualsiasi ma di un noto musicista, figlio di un altrettanto famoso attore britannico.

Morto a causa di un raro cancro: scompare il figlio del famoso attore

Nel suo ‘comunicato’, accompagnato da un video nel quale lo si vedeva, con gli effetti della malattia e delle cure che stava già seguendo, suonare una chitarra elettrica, scriveva: “Nel novembre del ’21 mi è stato diagnosticato un cancro alle cellule germinali al terzo stadio. Da allora l’ho combattuto quotidianamente, mettendoci tutto quello che posso. Chemio, chemio ad alta dose, farmaci, trapianti, trasfusioni, interventi chirurgici. Si chiama Coriocarcinoma, è raro, ed è riuscito a starmi tanti passi avanti, qualunque cosa gli abbia lanciato addosso”. A pronunciare queste parole è stato Cormac Roth, figlio dell’attore Tim Roth e della fashion designer Nikki Butler.

Nel messaggio spiegava anche che cosa, dal punto di vista fisico, gli aveva già provocato la malattia. Mi ha tolto metà del mio udito, 60 libbre di peso, la mia sicurezza, e continuerà il suo percorso omicida finché non riuscirò a fermarlo in qualche modo, e ucciderlo. Ma non mi ha tolto la voglia di sopravvivere, o il mio amore per fare musica. Non mi ha ancora abbattuto”. E alla fine: “La vita è breve. È il caos. E non sai mai quando toccherà a te. State bene, andate dal dottore. Fanculo il cancro”. Purtroppo, pochi mesi dopo aver scritto questo post, e nonostante la costante lotta contro il tumore nel tentativo di debellarlo e riguadagnare la sua normalità quotidiana, Cormac è venuto a mancare. Sono tantissimi, alla luce della sua morte, i messaggi di cordoglio che i fan hanno iniziato a scrivere tra i commenti proprio sotto al post nel quale annunciava la malattia e sotto ad un altro video, postato un mese dopo, nel quale spiegava meglio quanto quel male lo stesse colpendo a livello fisico.

Le strazianti parole della famiglia

Laureato al Bennington College, Cormac aveva scelto di diventare un musicista seguendo per certi versi la carriera del padre nel mondo dell’arte ma optando per quello della musica piuttosto che del cinema. Oltre che un ispirato chitarrista era anche compositore e produttore di talento. Nelle scorse ore la famiglia Roth ha diffuso una dichiarazione ufficiale per annunciarne la scomparsa: “Per quanto selvaggio fosse il suo spirito, Cormac era anche l’incarnazione della sua gentilezza. Era un’anima gentile che ha portato tanta felicità e speranza a coloro che lo circondano. Il dolore arriva a ondate, così come le lacrime e le risate quando pensiamo a quel bellissimo ragazzo che abbiamo conosciuto nei suoi 25 anni e 10 mesi. Un bambino irrefrenabile e gioioso, selvaggio e meraviglioso. Solo di recente, un uomo. Lo amiamo. Lo porteremo con noi ovunque andremo”.