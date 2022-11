Allarme colera, è tornato: decine di stati colpiti dai focolai | Molti morti e contagiati

Era scomparso da anni ma è tornato: è allarme colera con focolai in 29 stati, centinaia di vittime e migliaia di contagi. Perchè sta succedendo

Mentre il mondo si trova ancora a fare i conti con la pandemia di Coronavirus che, pur essendo meno preoccupante del passato deve essere monitorata con attenzione per il rischio di nuovi focolai generati dalle varianti, un Paese sta combattendo un’altra battaglia ‘medica’. È il Libano, che si trova in balia di una pericolosa epidemia di colera che ha già provocato centinaia di contagi in un periodo di tempo molto breve e, sopratutto molte vittime.

Colera, focolai e contagi: dove è tornato l’allarme

L’allarme è stato diramato dal ministero della sanità di Beirut che ha fornito i numeri di contagi e morti registrati in sole tre settimane: 17 persone hanno già perso la vita ma, e questo preoccupa moltissimo, si contano oltre 400 contagi, segnale del fatto che la situazione potrebbe, se andasse fuori controllo, peggiorare ulteriormente. Per cercare di arginarne la diffusione la Francia ha donato 13mila dosi del vaccino: quì la malattia era scomparsa nel 1993 ma ha fatto il suo ritorno con nuovi focolai registrati a partire dal 5 ottobre, nei campi profughi siriani. Il ministro della sanità Firas Abyad ha parlato nel corso di una conferenza stampa per segnalare il rischio che la malattia possa diventare endemica.

Focolai di colera anche in Siria, Malawi e ad Haiti

Del resto il Libano non è l’unico stato a fare i conti con il colera: analoga situazione si registra anche nella vicina Siria dove la malattia ha già provocato la morte di 75 persone con oltre 20mila casi sospetti registrati da settembre ad oggi. Anche qui il virus mancava da 15 anni ma è tornato a diffondersi con migliaia di casi sospetti. Tanti i morti anche in Malawi, dove le vittime hanno superato le 183 con un numero cumulativo di casi dall’inizio dell’epidemia (a marzo) pari a 6.056; e ad Haiti con altre decine di morti. Fino a pochi giorni fa 29 paesi avevano segnalato casi di colera, un numero di stati nettamente superiore a quello dei cinque anni precedenti.

Colera, le cause della sua diffusione

Le cause della diffusione del colera sono molteplici: dalla povertà alla siccità, dalle difficoltà di approvvigionamenti di acqua potabile alle scarse condizioni igieniche e all’uso improprio dei servizi igienici, sono elementi che comportano una crescita, a volte anche molto rapida, del numero dei contagi. Oltre al fatto che la malattia trova campo libero in quei paesi che non sono pronti a contrastarla con i vaccini, tanto che laddove il loro numero è limitato è stata ridotta la dose per l’immunizzazione standard.

Vi sono poi situazioni nelle quali i pazienti non vogliono farsi curare per motivi religiosi oppure altri che raggiungono gli ospedali quando è ormai troppo tardi. Appelli sono stati rivolti, in questi stati, alle istituzioni religiose affinchè spronino i loro membri a chiedere una mano ai medici, cercando in tal modo di ridurre la perdita di vite umane. Il colera è una infezione diarroica intestinale provocata dal batterio Vibrio cholerare che solitamente si trova nelle acque sporche o stagnanti: può provocare la morte di oltre 140mila persone l’anno essendo estremamente contagioso ma, vaccini alla mano, è facilmente curabile.