Attenzione alla truffa via SMS: svuotato il conto del dipendente della banca | Un ammanco shock

L’associazione consumatori Adico ha lanciato un’allerta truffa sms, dopo che un dipendente di una banca si è visto svotare il conto.

Al giorno d’oggi bisogna tenere sempre le difese alte e guardare con sospetto e circospezione anche un messaggio apparentemente innocuo, specie quelli che ci avvisano di possibili errori bancari o di problemi con il nostro contocorrente. Se infatti le prime truffe via web, mail e sms si basavano tutte sul suscitare una reazione impulsiva, promettendo guadagni facili e immediati o ingolosendo l’utente con presunte vincite, adesso sono meno facili da individuare, puntano a confondere l’utente con messaggi e strutture che sono verosimili.

Da qualche anno a questa parte gira via sms una truffa basata sul timore degli utenti di perdere i risparmi. Nel testo di questo raggiro c’è un messaggio che informa l’utente di un presunto accesso anomalo al conto in banca. Il messaggio è credibile, visto che ormai ogni account di credito richiede una verifica a due fattori e quando viene notato un accesso insolito (ad esempio effettuato da un dispositivo che non viene utilizzato solitamente dall’utente), la banca invia un messaggio per informare l’utente del possibile accesso non autorizzato o tentativo di furto.

Truffa via sms, fate attenzione: potreste perdere tutti i vostri risparmi

L’allarme truffa scatta nel momento in cui nell’sms vi viene chiesto di rispondere e di accedere ad un link. Solitamente, infatti, nei messaggi di questo tipo viene specificato che se siete stati voi ad effettuare l’accesso da dispositivo non registrato non dovete fare nulla, altrimenti vi viene consigliato di cambiare le credenziali d’accesso per mettere al sicuro i vostri dati e i vostri risparmi.

Quando infatti l’utente preoccupato per i risparmi risponde all’sms, viene indirezzato ad un sito truffa, tramite il quale i malintenzionati ottengono i codici di accesso e la possibilità, dunque, di derubarvi di tutto ciò che avete. Ciò è esattamente quello che è successo ad un dipendente della filiale di Mestre di Banca Intesa.

L’allerta è stata lanciata, tramite Il Gazzettino, dall’associazione consumatori ‘Adico‘, allo scopo di mettere in guardia gli italiani: “La truffa è talmente ben congegnata che a farne le spese sono persone di qualsiasi tipo. Qui i malviventi non si approfittano delle debolezze e delle fragilità dei potenziali clienti, non vendono numeri del lotto o alghe miracolose…Ci sono dipendenti di banca, in questo caso per la prima volta un dipendente della stessa Banca Intesa”.

Nello stesso articolo la Adico fa presente che se i clienti della banca o di qualsiasi altra banca corrono un simile rischio è a causa di sistemi di sicurezza non efficenti, dunque puntano a tutelare il consumatore al 100%: “Chiederemo il rimborso totale della cifra sottratta perché tutto ruota attorno alle falle dei sistemi di sicurezza che non possono permettere questi clamorosi raggiri”.