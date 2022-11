Beccato a casa dell’ex compagna, si lancia dalla finestra: le ragioni del folle gesto

La decisione non proprio saggia di lanciarsi dalla finestra l’ha presa per un motivo ben preciso: è stato beccato a casa dell’ex compagna.

Un gesto folle, frutto di una decisione che lo è altrettanto, è quello di quest’uomo che non ha potuto fare altro che reagire in questo modo.

Ossessionato dalla donna che aveva tanto amato, ha deciso di andare contro ogni legge per poter stare con lei, nonostante tutto. Era stato allontanato dall’ex compagna a causa dei maltrattamenti che aveva spesso destinato alla donna, ma l’ossessione non era di certo finita e così il 35enne ha pensato bene di violare le disposizioni della magistratura e di è introdotto nella casa della donna.

Sorpreso insieme alla ex compagna, si lancia dalla finestra

Una scena davvero orribile per l’ex che si è ritrovata di fronte il suo più grande incubo. L’episodio è avvenuto a Conselve, in provincia di Padova, dove l’uomo ha deciso di introdursi in casa della compagna solo perché in quel momento lei non c’era. Approfittando dell’assenza della donna in casa, il romeno è salito e l’ha aspetta a letto. Gli è andata male però.

I Carabinieri di Abano, prevedendo che il 35enne potesse ritornare in quel posto e, con l’aiuto die vicini di casa della donna, gli hanno fatto una bella sorpresa. Uno dei vicini della vittima infatti ha visto l’uomo e subito ha allertato il 112 così mentre lui era in casa, i militari sono arrivati con una pattuglia, hanno suonato il campanello e trovato l’uomo. Nel frattempo però il romeno stava scappando dalla finestra.

Dopo essersi reso conto che alla porta non era la sua ex compagna, ma i carabinieri, l’uomo ha deciso non solo di non aprire la porta, ma di scappare dal terrazzino della casa al primo piano, lanciandosi di sotto. Una caduta rovinosa per l’uomo che, forse pensando che l’altezza non fosse eccessiva per provare il lancio, si è ritrovato con diverse contusioni. I militari dell’arma pertanto l’hanno prima condotto in ospedale per le medicazioni e poi formalizzato il suo arresto. Insomma dall’ossessione alla tragedia sfiorata è bastato davvero poco.

Queste storie purtroppo ce ne sono davvero tante, sono così tanti gli uomini ossessionati dalle donne. Questa infatti è finita male per lui, ma sarebbe potuta finire diversamente per l’ex compagna se a casa fosse rientrata lei piuttosto che i carabinieri.