Carlotta Mantovan e il suo Fabrizio Frizzi: “Ogni tanto ho dei segnali…” | E sulla sua nuova vita…

Carlotta Mantovan, ospite a Verissimo, ha svelato dei dettagli inediti della sua vita dopo la dolorosa perdita di suo marito Fabrizio Frizzi

Sono passati ormai 5 anni da quando l’inimitabile Fabrizio Frizzi ci ha lasciati, colto a sorpresa da una terribile ischemia. La perdita ha provocato un grande dolore non solo nei suoi cari, ma anche ai telespettatori più affezionati e ai suoi colleghi più stretti. Dopo tanto tempo si è espressa a riguardo la sua compagna di vita, la dolcissima Carlotta Mantovan…

La donna è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e, guidata dalla conduttrice, ha raccontato in televisione parte della sua vita oggi, ricordando però con estremo amore molti momenti condivisi col conduttore.

Carlotta è anche mamma della piccola Stella, avuta proprio da Frizzi: la bambina oggi ha nove anni e vive con lei nel sud della Francia. La conduttrice ha anche chiarito con la Toffanin i motivi che l’hanno spinta a stabilizzarsi con sua figlia fuori dall’Italia.

Ecco le sue dichiarazioni…

Carlotta Mantovan, ecco cosa ha dichiarato a Verissimo

L’intervista della Mantovan è stata davvero toccante sotto diversi aspetti. In primis, è emerso tantissimo l’amore che la donna nutre per sua figlia. Ecco le sue parole, riportate da Leggo…

«Cerco di vivere appieno, di andare avanti con positività. So che in questa trasmissione piangono tutti, ma io non voglio farlo. Ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per mia figlia» ha ammesso.

Parlando sempre dell’amore per sua figlia, a sorpresa ha rivelato di sentire Fabrizio in certi momenti della sua vita: «Stella è il motore che accende la mia vita e le racconto sempre di suo papà. A volte ricevo dei segnali, mi sembra di sentirlo quando vedo un fiore giallo, una coccinella gialla, o qualsiasi altra cosa del suo colore preferito».

D’altronde Fabrizio voleva diventare papà praticamente subito, a frenare è stata proprio lei: «Lui avrebbe voluto diventare papà prima dei 55 anni, ma io stessa inizialmente avevo rallentato. Volevo prima realizzarmi sul lavoro, ed è stato così» ha raccontato.

Sulla decisione di trasferirsi in Francia, ha ammesso che non è stata proprio una passeggiata: è stato frutto di numerose riflessioni. «Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura».

Oggi però è una donna nuova ed è pronta a riprendere da dove aveva lasciato, ovviamente insieme alla sua bambina: «Questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, lei si trova bene tanto in Francia come in Italia».