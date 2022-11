Fame da ippopotamo: l’incredibile VIDEO di una zucca di Halloween divorata in un solo morso

La festa di Halloween si è ormai diffusa largamente anche in Italia, con tantissimi bimbi che scelgono di celebrare il 31 ottobre in maschera e con l’immancabile zucca.

Nonostante alcune polemiche che puntualmente si sollevano ogni anno su questa festa, sia nel nostro Paese che nel resto del mondo milioni di persone si riversano per le strade delle proprie città, con tanti bambini che bussano alle porte delle case intonando l’ormai famoso slogan “dolcetto o scherzetto”. Ma come dimostrato in un video di uno zoo statunitense, non sono solo gli esseri umani a festeggiare Halloween.

Il luogo in questione è lo zoo e giardino botanico di Cincinnati, il quinto zoo più antico degli Stati Uniti, aperto nel 1875 e situato nel quartiere di Avondale a Cincinnati (Ohio). Lo zoo è famoso anche per un paio di ospiti molto simpatici: si tratta dei due ippopotami Bibi e Fiona, che si distinguono sempre per la loro fame sconfinata.

Tucker come Bibi e Fiona: il video è virale

Lo scorso anno lo zoo di Cincinnati ha pubblicato foto e video dei due ippopotami impegnati in una delle attività per loro maggiormente soddisfacenti: Bibi e Fiona hanno infatti divorato una zucca intera.

La zucca di Halloween è toccata per prima a Bibi, che poi ha lasciato la scena a sua figlia Fiona. Un bellissimo regalo per i due ippopotami, che vivono felicemente nello zoo di Cincinnati.

Stavolta il privilegio è toccato a Tucker, un altro ippopotamo che vive sempre nello zoo di Cincinnati. Nel video pubblicato dallo zoo si vede Tucker intento a frantumare la zucca gigante.

“Buona giornata nazionale della zucca! – scrive lo zoo su Instagram – È la stagione della frantumazione delle zucche e gli ippopotami sono felici di partecipare!”.

Tanti utenti hanno voluto commentare la performance di Tucker. “Oh mio Dio! Adoro il naso maculato di Tucker! Voglio solo sbaciucchiarlo!”, si legge sotto il post dello zoo di Cincinnati.

Quanto e cosa mangiano gli ippopotami?

Ma quanto mangiano di solito gli ippopotami? In proporzione al suo peso corporeo l’ippopotamo non è poi così famelico. La razione quotidiana di cibo, vale a dire all’incirca 40 chilogrammi di erba fresca, è pari all’1-1,5 per cento del suo peso.

Va tuttavia precisato che gli ippopotami possono arrivare ad ingerire anche più di 50 kg di cibo in una sola notte. Inoltre, l’ippopotamo è caratterizzato da un metabolismo molto lento: in alcuni casi possono sopravvivere diversi giorni o addirittura anche qualche settimana senza assimilare alcun cibo.

Ma quali sono gli alimenti che gli ippopotami adorano mangiare? In genere preferiscono la frutta, specialmente le angurie, oltre ovviamente all’erba. Il loro apparato digerente non è in grado di digerire la carne, anche se a volte mangiano qualche carogna.