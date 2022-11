Halloween, un costume da spavento | Il trucco è riuscitissimo: non immaginereste mai chi è

Se vi dicessimo chi si nasconde dietro quel travestimento da paura non ci credereste mai e poi mai. Ma questa è proprio la magia di Halloween!

A prescindere dalle opinioni personali, Halloween è una festa ormai attesa in tutto il mondo da più piccoli e non solo. Proprio come a Carnevale, infatti, l’idea di potersi trasvestire per essere chiunque si voglia, anche se solo per una sera, è una sensazione davvero inebriante come poche, insomma una sospensione del giudizio, nonché della realtà, che alletta la fantasia non poco.

Ma non solo. Alcuni travestimenti per Halloween sono davvero degni di nota e ben fatti, motivo per cui ogni anno si aspetta con sempre più hype il vestito scelto dalla celebrity di turno. E questo vi assicuriamo che non ve lo potete assolutamente perdere, non potreste mai immaginare, infatti, chi si nasconde sotto quell’abito così pauroso.

Diciamo pure come stiamo parlando di una vera fuori classe di Halloween, tanto che ogni anno alza l’asticella sempre più in alto. Insomma, lei e la moda diciamo pure che si conoscono molto, ma molto bene. E così quest’anno la regina di Halloween ha deciso proprio di esagerare, mandando sui social i fan in delirio che tutto si sarebbero potuti aspettare da lei, tranne un vestito simile!

Heidi Klum Halloween edition: il travestimento da verme che ha fatto impazzire il web

Heidi Klum ha tenuto i suoi fan col fiato sospeso fino alla fine, la modella infatti ci teneva affinché i suoi followers indovinassero il suo costume di Halloween, ma nessuno poteva davvero immaginare un travestimento simile. Una cosa è certa: non sono rimasti assolutamente delusi!

La Klum, infatti, si è vestita da verme! Si tratta della trasformazione più strana ed estrema della modella che ha raccolto tantissimi consensi sui social. Un ‘inquietante Heidi è apparsa sul pavimento mentre si dimenava, prima di essere agganciata alla canna da pesca di suo marito, Tom Kaulitz, travestito invece da pescatore ferito a un occhio che pendeva dalla faccia.

Dal costume emergevano solo il suo sorriso e gli occhi, il resto era ben coperto. Ma la modella, in realtà, aveva già dato qualche indizio prima del party di Halloween. Heidi Klum, infatti, aveva rivelato come il costume le generasse un po’ di claustrofobia ogni volta che lo ha indossato per le prove.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Insomma, stiamo parlando di un travestimento davvero estremo anche per la stessa top model. Ieri la bella Klumaveva condiviso frammenti del suo look con i suoi 10 milioni di follower su Instagram in vista della grande rivelazione finale. Le clip mostravano una serie di video dietro le quinte, incluso uno sguardo più da vicino a tutti i colori che sarebbero stati usati per creare il suo incredibile costume.

Come riportato dal ‘Mirror’, parlando con Fox News Digital prima della festa Heidi ha dichiarato: “Sono così entusiasta per la festa e per il costume, ma avrò un po’ di claustrofobia”. “E’ davvero un costume esagerato“. E davvero lo è stato, Heidi infatti col suo “verme” si è guadagnata l’olimpo dei travestimenti.