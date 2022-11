In abiti succinti davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi | Chi sono Eva e Alex, le influencer attive su OnlyFans?

Le loro forme sensuali immortalate in contesti decisamente inaspettati le hanno catapultate nel giro di poche ore nell’universo della notorietà. Ecco chi sono Eva Menta e Alex Mucci

Nei giorni scorsi hanno alzato un gran polverone per essersi mostrate, in abiti succinti e pose avvenenti, davanti ad alcune delle opere d’arte degli Uffizi di Firenze. Tanto da portare la direzione del museo ad intervenire per richiedere la rimozione delle relative immagini dai social. Ma, parallelamente, il particolare gesto delle due ragazze, del resto sui social le notizie viaggiano in fretta, ha permesso loro di conquistare una certa notorietà. Protagoniste degli ‘scatti artistici e bollenti’ sono Alex Mucci ed Eva Menta, due giovani modelle ed influencer molto seguite sulle piattaforme social e che, anche grazie a quanto accaduto nei giorni scorsi, hanno nettamente ampliato la platea dei loro fan.

Modelle influencer agli Uffizi, le immagini alzano un polverone

Ma andiamo con ordine: le due giovani, rispettivamente classe ’88 e ’94, si sono fatte fotografare davanti alla Venere di Botticelli postando le immagini su Instagram. Scatenando una bufera che ha coinvolto anche il mondo politico: “La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer”, parole del capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze, Alessandro Draghi, secondo il quale “il regolamento del museo è stato violato due volte”.

Le reazioni dopo che le immagini sono diventate virali

“La situazione è sfuggita di mano e sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post per far calmare le acque. Questa non è un’ammissione di colpa da parte nostra. Continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio. Il post è solo archiviato, per ora”, avevano poi scritto le ragazze in una storia Instagram dopo che anche gli Uffizi avevano chiesto di eliminare quelle immagini, comunque nel frattempo divenute virali. La Mucci aveva però sottolineato che “le foto erano state scattate nella piena discrezione, cercando di non dare nell’occhio e soprattutto con delicatezza nel caso di presenza di minori. A testimonianza di questo, il fatto che nessuno si è lamentato o ha esplicitamente riportato la cosa alla sicurezza. Dal mio punto di vista, io ed Eva abbiamo dato una visibilità al museo che esso stesso non ha mai visto in anni, considerando che quando siamo andate lì era semivuoto. In Italia siamo pieni di arte ma non sappiamo pubblicizzarla”.

Chi sono Eva Menta e Alex Mucci

Alex è piuttosto nota nel mondo dei social, considerato un personaggio controverso e con un seguito di oltre 6 milioni di followers tra Tiktok e Instagram. Ama mettere in mostra le sue forme generose con immagini che non lasciano nulla all’immaginazione. Ma alle spalle ha una laurea in ingegneria aerospaziale conseguita al Policlinico di Torino. Eva, di 6 anni più giovane, ha oltre 3 milioni di follower su Instagram ed è una grande appassionata di salute e fitness; anche le sue immagini sono cliccatissime.

Nuove foto davanti a tre luoghi simbolo delle emergenze irrisolte d’Italia

Tanto da essere intervistate anche da Le Iene, che hanno chiesto loro di fare un esperimento, replicando la tipologia di foto che le ha rese famose in luoghi simbolo delle emergenze irrisolte d’Italia ovvero l’ex Ilva di Taranto, i campi salentini con migliaia di olivi uccisi dal batterio killer Xylella e le rive del Po, colpito da una delle più gravi crisi idriche degli ultimi 70 anni. Immagini che, come quelle agli Uffizi, diventeranno certamente virali dopo il servizio in onda in prima serata su Italia 1 il giorno martedì 1 novembre.