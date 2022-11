Scene da film horror in strada e non per Halloween: cane si aggira con qualcosa di “umano” in bocca

Lo hanno notato aggirarsi per le strade della città con qualcosa di grosso in bocca e guardando meglio hanno capito di cosa si trattasse restando sconvolti

Se non fosse tutto confermato dalle autorità si potrebbe pensare ad una sorta di macabro scherzo di Halloween. Ma si tratta invece di una notizia di cronaca degna di un realistico film dell’orrore quella che arriva dallo stato del Messico e che ha come protagonista, suo malgrado, un cane. L’animale è stato notato aggirarsi per le strade della città di Zacatecas, capitale dell’omonimo stato messicano, con qualcosa in bocca e guardando meglio non ci è voluto molto a capire di cosa si trattasse. L’intera scena è stata ripresa in un video amatoriale, divenuto ben presto virale ma censurato per evitare di mostrare i dettagli più raccapriccianti: si può notare il cane aggirarsi per la Monte Escobedo con la bocca occupata da “qualcosa di umano”.

Scene agghiaccianti: il cane ha qualcosa di umano in bocca

Ebbene sì, quello che alcuni passanti hanno notato era nientemeno che una testa umana e ovviamente, oltre allo choc per la ‘scoperta’ horror la prima domanda che si sono posti è come fosse potuta finire tra le fauci di un animale nel bel mezzo di un’affollata cittadina. Ebbene poco prima altri passanti avevano notato dei resti umani in strada allertando subito la polizia e, a quanto pare, mentre attendevano l’arrivo degli agenti il cane sarebbe passato in quella zona portandosi via la testa già mozzata della vittima.

La testa era stata abbandonata davanti a un Bancomat

Successivamente le autorità, anche grazie alle segnalazioni ricevute, sono riuscite a rintracciare l’animale e riprendere la testa per provvedere all’identificazione della vittima. Si ipotizza che appartenga ad un tassista di San Luis Potosi chiamato Juan Gabriel Moreno Reyna, il quale risultava scomparso da alcuni giorni. Il giorno 22 ottobre infatti era stato rintracciato il suo veicolo e da allora erano scattate le ricerche per trovarlo. Il 26 ottobre la testa è stata abbandonata, insieme ad un messaggio, davanti ad un bancomat, ragion per cui gli investigatori ritengono che il tassista sia la vittima di un omicidio legato ad una guerra tra bande di narcotrafficanti per il controllo del quartiere.

Le segnalazioni sull’animale sono state molteplici e non è stato facile fermarlo. Dopo aver ricevuto diverse chiamate gli agenti hanno iniziato a circoscrivere l’area nella quale era stato visto ma quando lo hanno trovato non aveva più la testa umana in bocca. Ci sono volute ben 11 ore per localizzarla: dopo lunghe e serrate di ricerche il cranio è stato trovato nel cortile di un’abitazione e a quel punto è stato possibile esaminarlo e procedere all’identificazione.