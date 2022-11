TG2, un dettaglio della conduttrice scatena le polemiche: lo avete notato?

Polemica al Tg 2 per la nota conduttrice. Il dettaglio non è passato inosservato, scatenando la bufera.

E’ normale ancora oggi dover creare una polemica per un fatto del genere?

Polemiche sula giornalista del noto Telegiornale italiano, il Tg2. Non sarebbe la prima volta che si accende un dibattito per questo motivo, ma a quanto pare, questa volta, le immagini sono passate dalla televisione ai social, scatenando ancora di più la bufera. La direttrice del telegiornale si è infatti mostrata con un dettaglio che non è per nulla piaciuto.

Telegiornale di Rai Due finisce nella bufera per il gesto della direttrice

A finire al centro della polemica, è Marina Nalesso. La direttrice e giornalista televisiva, si è mostrata con un crocifisso al collo durante la diretta del Tg2 delle 20.30. La professionista avrebbe fatto un gesto per un determinato motivo, ma nonostante ciò il suo accessorio ha destato scompiglio. Secondo i ben informati non sarebbe nemmeno la prima volta infatti già nel 2016, quando conduceva il Tg1, e poi nel 2019 si era presentata alla conduzione del telegiornale con al collo il simbolo della religione cattolica.

Il pubblico non ha accolto affatto bene questa scelta perché fondamentalmente si ritiene la Rai un servizio pubblico e pertanto laico. No dovrebbe insomma una giornalista indossare un simbolo religioso che la porti a schierarsi verso una religione proprio in tv. Su questa decisione però la Nalesso ha voluto spiegare nel dettaglio il motivo della sua scelta.

Dietro la decisione della giornalista non ci sarebbe alcuna motivazione politica, ma solo un modo per affermare la propria fede religiosa. Già nel 2016 la Nalesso dichiarava: “Questo per me è il più grande simbolo e segno d’amore che esista al mondo, il simbolo di colui che ha fato la sua vita per la nostra salvezza”. E poi in un’intervista a Cristiani Today, aveva spiegato: “Non indosso il simbolo di un partito ma indosso il simbolo dell’amore che mi fa vivere nell’imparzialità. Mi auguro che nessuno mi chieda mai di togliere questo segno di amore e spero che non venga tolto il Crocifisso dalle scuole perché è importante spiegare ai bambini chi era Gesù”.

Insomma non un’azione politica, ma pura fede. Possiamo non accogliere questo gesto della giornalista? I fan pare non abbiamo per nulla accettato e i commenti sui social sono impietosi. Tra questi: “Schifo Ne suo privato a casa può farlo, nella seconda rete nazionale stipendiata dallo stato italiano no”.