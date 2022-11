Tombe culinarie | Dagli Stati Uniti un nuovo incredibile trend post mortem: “Lo fanno le donne bianche”

Negli ultimi tempi sempre più persone decidono di incidere sulla propria tomba alcune delle loro ricette di famiglia.

Conosciamo tutti le tradizionali lapidi con dediche e frasi che ricordano il proprio caro defunto. Ma ce ne sono alcune che hanno attirato l’attenzione degli utenti. Infatti è diventata consuetudine per alcune persone incidere le loro ricette personali sulla propria tomba.

Una donna e bibliotecaria americana ha iniziato a esplorarle su TikTok, dove i suoi video postati con l’account @ghostlyarchive hanno attirato milioni di visualizzazioni. Tra le ricette ci sono le crumble di pesche, la torta di mirtilli e tanto altro.

La ricette da cimitero

Per ogni epitaffio gastronomico Rosie Grant procede allo stesso modo. Di fronte a istruzioni limitate (lo spazio sulla lapida è alquanto limitato) deve prima indovinare il tempo e la temperatura di cottura. Gli spettatori dei suoi video sulla celebre piattaforma postano spesso commenti che le permettono di perfezionare le ricette.

È stato per caso che la Grant si è imbattuta nella sua prima ricetta da cimitero, quella dei biscotti spritz di Naomi Odessa Miller-Dawson, morta nel 2009 all’età di 87 anni e sepolta nel cimitero di Green-Wood a Brooklyn, New York. Come stagista negli archivi di un cimitero di Washington, la donna ha scoperto il mondo dei tafofili, persone appassionate di cimiteri, lapidi e altri aspetti della sepoltura.

Ha aperto un account TikTok dedicato alle meraviglie inaspettate dei cimiteri e ha finito per scovare la ricetta di Miller-Dawson su Internet. “Non c’era solo scritto che a questa donna piacevano i biscotti… C’erano gli ingredienti veri e propri dei biscotti sulla sua lapide. E io ho pensato: “È incredibile!””, racconta la bibliotecaria, che nel frattempo si è trasferita a Los Angeles. “Che cos’è questa ricetta? Che sapore ha? Ero così curiosa”.

È stata persino contattata dai discendenti di coloro di cui ha realizzato le ricette. Tutte le ricette che ha trovato erano su lapidi di donne, la maggior parte delle quali morta negli ultimi 30 anni. “Molte di loro hanno nipoti e pronipoti che sono su TikTok. Così alcuni di loro hanno commentato i video, dicendo: ‘Ehi, questa è mia nonna, questa è la ricetta che abbiamo fatto e vi consiglio di farla in questo modo, che è la cosa più bella in assoluto!”.

Tra una ricetta e l’altra, la bibliotecaria esplora i cimiteri nei suoi video, condivide aneddoti sulle vite delle celebrità sepolte o racconta, ad esempio, come l’usanza di fare picnic nei cimiteri sia passata di moda all’inizio del XX secolo. Per Rosie che ha perso entrambe le sue nonne durante la pandemia, il viaggio le ha regalato un po’ di pace.