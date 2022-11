11 secondi verso la morte: la fine agghiacciante di una 15enne morta per un selfie

Sono bastati 11 secondi per morire, la 15enne si stava scattando un selfie sul balcone di casa quando è caduta, sotto gli occhi increduli dei passanti che hanno assistito impotenti alla scomparsa della giovane.

Quanto può durare la morte o meglio, quanto tempo effettivamente si impiega prima di morire? Non è di certo una domanda semplice e la risposta può anche non esserci. Ogni incontro con la morte è così unico e personale, che non è possibile avere un racconto di quell’attimo che si trasforma in eternità.

Nella maggior parte dei casi, non si ha mai una chiara cognizione del tempo che scandisce l’abbandono prepotente o dolce dalla vita. In altri casi, invece, la morte, il suo arrivo del tutto inaspettato, si può addirittura cronometrare. Potremmo parlare solo della vita che fa il suo corso naturale, non facendo sconti a nessuno.

Una beffa esatta del tristo mietitore che sa quando entrare in scena, sconvolgendo tutti, senza però svelare mai del tutto i suoi piani, molto più arditi di quanto possiamo immaginare, un po’ come è accaduto ad una ragazza quindicenne turca morta già in 11 secondi. Siamo a Mugla, nel sud-ovest della Turchia, Melike Gun Kanavuzlar, come tutte le sue coetanee, si stava per scattare un selfie sul balcone di casa, quando è successo l’impensabile.

Non è ancora del tutto chiaro come sia potuto accadere, ma la quindicenne è caduta dal quarto piano dell’abitazione, finendo poi a terra. 11 secondi di volo, dal balcone di casa sua fino al marciapiede, sotto gli occhi increduli dei passanti che hanno assistito al gravissimo incidente, fatale per Melike.

La giovane, infatti, era arrivata in condizioni critiche all’ospedale di Mugla, dove è stata subito trasferita nel reparto di terapia intensiva nella speranza di fare il possibile per salvarle la vita. Lì, dopo 18 giorni passati tra la vita e la morte, Melike si è spenta o forse già aveva lasciato questo mondo in quegli 11 secondi di volo.

La dinamica dell’incidente

Gli inquirenti al momento sono al lavoro per capire cosa abbia causato questo terribile incidente e perché Melike sia caduta. Come riportato dai media locali, sentendo anche le testimonianze dei passanti, la versione che più convince la polizia attualmente, sembra coincidere con un incidente fatale che non si poteva di certo prevedere.

Melike, infatti, si stava scattando un selfie, quando il cellulare le è scivolato dalle mani. Così la 15enne sarebbe caduta di sotto proprio per recuperare il suo smartphone, sporgendosi però in maniera pericolosa e perdendo l’equilibrio. Non sarebbe quindi al momento da ricercare la causa dell’incidente nel balcone o nella casa pericolanti.

Un testimone ha visto Melike cadere e non ha potuto fare altro, se non chiamare i soccorsi nel tentativo di salvare la vita alla giovane, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. A confermare questa versione dei fatti, la telecamera di sicurezza degli edifici vicini che ha ripreso la caduta della 15enne in 11 secondi e l’uomo disperato, mentre si metteva le mani in volto incredulo per quello che era appena successo.