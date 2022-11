“Da rimuovere subito” | Nuovo dramma per Sharone Stone: l’annuncio sulla sua salute

La famosa attrice ha diffuso un messaggio sui social per spiegare ai suoi fan di avere un problema di salute piuttosto serio che va affrontato subito

È considerata una star senza tempo e a 64 anni continua a sorprendere i suoi fan sia per il suo lavoro sul set che per i suoi scatti suoi social, nei quali si mostra, senza trucco e senza inganno. Ma ora ha dovuto mettere momentaneamente da parte l’attività ‘social’ o meglio sfruttare la piattaforma per comunicare ai suoi fan una notizia tutt’altro che positiva. Sharon Stone ha un problema di salute piuttosto serio e, soprattutto, che deve essere affrontato in tempi rapidi. Una confessione choc per i tantissimi fan che da anni seguono la diva di Hollywood e che tutto pensava fuor che leggere un messaggio simile. “Ho un tumore”, parole pesantissime da leggere e non è l’unica brutta notizia.

Sharon Stone, brutta notizia ai fan sulla sua salute

L’attrice di Basic Instinct ha rivelato di essere stata vittima di una diagnosi sbagliata e la principale ragione del suo racconto via social è quella di esortare le persone a richiedere sempre un secondo parere medico quando si è in dubbio in merito ad una prima diagnosi perchè questo potrebbe, in alcuni casi, evitare il peggio. “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subito una procedura medica sbagliata. Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita. Avrò bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirmi appieno ma va tutto bene”, ha scritto la diva rassicurando quindi tutti sul fatto che la situazione non è così grave e con l’intervento le cose dovrebbero mettersi a posto.

La scoperta dopo una diagnosi sbagliata

Resta comunque un momento delicato dal punto di vista della salute per la famosa attrice, che ha voluto raccontare il modo in cui è venuta a conoscenza della presenza di un tumore benigno nel suo corpo. Dalla prima visita medica infatti non era emerso nulla di preoccupante ma, dato che il dolore non passava, l’attrice ha deciso di richiedere un secondo consulto e questa volta la diagnosi è stata chiarissima. Da qui la decisione di comunicare pubblicamente l’esito della diagnosi ed il modo con cui è arrivata a saperlo.

Il messaggio dell’attrice, postato su instagram e scritto in bianco su sfondo fucsia in una storia social, è stato immediatamente rilanciato da migliaia di persone e tantissimi sono stati i messaggi a lei rivolti per augurarle buona fortuna per l’intervento che è già stato programmato al fine di rimuovere il fibroma, in modo che Sharon Stone possa tornare al più presto alla sua quotidianità.