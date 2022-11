Dramma a Ballando con le stelle | “Ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale”

Notizia terribile per Ballando con le stelle e Milly Carlucci, uno dei concorrenti più amati del programma è ricoverato in ospedale a causa di un’ischemia cerebrale.

Questa stagione di Ballando con le stelle avrebbe dovuto rappresentare l’edizione della rinascita e del rinnovamento, a cominciare dal corpo di ballo. Molti dei maestri, infatti, sono nuovi volti, altri invece come Anastasia Kuzmina e Samuel Peron, restano pilastri del programma di danza più longevo della televisione italiana.

Proprio per questo, ne sono passati di ballerini per una notte, giudici a bordo campo e soprattutto concorrenti che si sono messi in gioco pur non avendo mai ballato prima nemmeno un accenno di salsa o valzer. Insomma, Ballando con le stelle rappresenta un banco di prova importante e per nulla scontato.

Oltre al ballo, i concorrenti, infatti, compiono un viaggio interiore, alla scoperta di loro stessi e di tutta una nuova consapevolezza. Motivo per cui, una delle edizioni più amate del programma resta quella del 2016 che ha avuto anche il merito, un po’ come quest’anno in realtà, di raccogliere un nutrito gruppo di stelle come Salvo Sottile, Platinette, Asia Argento ed Enrico Papi. Ma non solo.

Un’altra piccola stella in sordina, capace poi di conquistare il cuore del pubblico in studio e da casa, è stata Luca Sguazzini, un’anima errante e dallo spirito ribelle che ha vissuto per un lungo periodo prima in Australia, dove si è occupato dell’allevamento delle mucche, e poi anche in Giordania e Indonesia. All’epoca, il modello dalla chioma lunga e dalla barba folta, una sorta di Tarzan 2.0, si piazzò al terzo posto insieme alla sua maestra Veera Kinnunen, subito dietro Nicole Orlando e Stefano Oradei e Iago García e Samanta Togni.

L’aria da “selvaggio”, però, nascondeva in realtà un cuore tenero e una sensibilità spiccata, la stessa che gli ha permesso di brillare sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, premiandolo con la medaglia di bronzo. In queste ore, però, Luca Sguazzini si trova in una situazione molto delicata. Il modello è stato colpito da un’ischemia cerebrale e le sue condizioni restano altamente critiche.

Luca Sguazzini: la famiglia di Ballando si stringe attorno al modello

A dare la notizia delle gravi condizioni di salute dell’ex ballerino, al momento ricoverato in ospedale, è stato lo stesso programma e Milly Carlucci che l’ha fatto conoscere al grande pubblico. “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”, si legge nella nota della produzione di Ballando con le stelle.

L’ex professionista di Ballando, Stefano Oradei, ha pubblicato una story su Instagram di sostegno a Luca: “Ho appreso solo ora la notizia. Sono shockato. Ti abbraccio forte, ti sono super vicino. Un abbraccio brother”. Ma non è stato il solo. Il profilo di Luca in queste ore, infatti, si sta riempiendo di messaggi di solidarietà e affetto.

Il modello solo qualche mese è diventato padre insieme alla sua compagna, Sara Bertagnolli, di una splendida bambina, Luce.