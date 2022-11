Stroncata da un infarto a 49 anni, il mondo dello spettacolo perde la “musa” di un amatissimo film

Ha ispirato uno dei film più amati ma, improvvisamente, un arresto cardiaco l’ha strappata alla vita a soli 49 anni. Sono ore durissime per il mondo dello spettacolo

Con le sue parole ha dato indirettamente forma ad uno dei film più amati, una pellicola del 2009 scritta e diretta da Nora Ephron con Amy Adams e Meryl Streep. Ma, purtroppo, la sua vita è terminata troppo presto, all’improvviso, nella casa nella quale viveva insieme al marito. Ed è stato proprio il suo compagno di vita a comunicare la triste notizia al New York Times che l’ha riportata, prima che iniziasse a fare il giro del mondo.

Morta nella sua casa per un arresto cardiaco: è lutto nel mondo dello spettacolo

Aveva solo 49 anni e la sua scomparsa è avvenuta a causa di un arresto cardiaco, un improvviso infarto provocato, a quanto si apprende, da un’aritmia cardiaca, mentre si trovava nell’abitazione ubicata nella cittadina di Oliverbridge, nello stato di New York. Un lutto straziante, proprio perchè nessuno se lo aspettava, avvenuto il 26 ottobre ma ufficializzato solo nei giorni successivi.

Nella vita era una famosissima food blogger, e allora perchè oggi è prevalentemente il mondo dello spettacolo a piangerne la sua morte? Il motivo è presto detto: Julie Powell, questo il suo nome, aveva scritto un libro intitolato “Julie & Julia”, che ha conquistato proprio il mondo del cinema, ispirando l’omonimo film con la Streep.

Da food blogger a ispiratrice di un film: la straordinaria carriera di Julie Powell

La sua carriera ha avuto inizio nel 2002, anno nel quale aprì il suo blog con il proposito di realizzare e raccontare tutte le ricette di Julia Child, una cuoca molto conosciuta negli Stati Uniti, autrice di un libro intitolato Mastering the Art of French Cooking scritto con il proposito di far conoscere agli americani la cucina francese e apprezzata al punto da diventare anche un noto personaggio televisivo. Sulla scia del successo della Child, anche la Powell conquistò il pubblico guadagnandosi molti fan e, solo tre anni dopo l’apertura del blog, venne pubblicato il libro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen. Lo scrisse dopo aver provato tutte le ricette proposte dalla Child proponendo, tra le pagine scritte, di cucinarle nell’arco di un intero anno. Documentando il tutto, comprese le difficoltà incontrate lungo il suo percorso, sul suo blog divenuto popolare anche per la sua capacità di fare autoironia e rendere i contenuti spiritosi e divertenti.

Il film tratto dal libro di Julie Powell

Quattro anni dopo la sua pubblicazione, forte del successo raggiunto, venne dunque realizzata la pellicole cinematografica che racconta le storie di Julia e Julie, interpretate rispettivamente dalla Adams e dalla Streep che le valse un Golden Globe. “La sua scrittura era così fresca, vivace – a volte rozza! – e così gloriosamente distaccato da qualsiasi tradizione… Internet ha democratizzato la scrittura alimentare e Julie è stata la prima voce distintiva della nuova scuola” ha dichiarato in queste ore l’editore Amanda Hesser, appresa la notizia della morte della Powell. La donna ha scritto del progetto della food blogger sul New York Times nel 2003.