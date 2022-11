L’ipotesi concreta che Elon Musk renda Twitter a pagamento ha fatto storcere il naso a molti e infuriare uno dei suoi utenti vip.

Sin dal momento in cui l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è stato ufficializzato sono emerse voci su quali sarebbero potuti essere i cambiamenti che il magnate avrebbe apportato alla piattaforma social. In tanti parlavano di possibile rivoluzione, ma in pochi avrebbero immaginato che questa “rivoluzione” sarebbe andata contro gli interessi stessi degli utenti.

Nelle ultime ore, infatti, è emersa l’ipotesi secondo cui Elon Musk e i dirigenti del social network starebbero pensando di inserire un’abbonamento mensile per certificare i profili, e dunque aggiungere quelle spunte blu che assicurano agli utenti che quello che scrive è proprio la star social, il politico, lo scrittore o l’attore che desiderano seguire.

La notizia delle intenzioni di Musk è trapelata ieri su alcuni articoli scritti dal New York Times e dal Washington Post sui quali si legge che l’intenzione del nuovo proprietario è quello di far pagare un abbonamento di 15-20 dollari a tutti gli utenti “famosi” di Twitter, proprio per consegnare loro la tanto ambita spunta blu che distingue i loro account da quelli falsi che cercano di veicolare traffico con i loro nomi e le loro immagini.

Twitter a pagamento? Elon Musk incassa i no delle star e la rabbia di un utente Vip

Una simile mossa è rischiosa, visto che la concorrenza non richiede alcun tipo di pagamento per poter pubblicare foto, video e pensieri. Non è tanto una questione del costo dell’abbonamento, quanto l’idea in sé che non piace agli utenti vip di Twitter, proprio perché fino ad ora c’è stato un reciproco scambio di favori: la presenza di utenti vip attira traffico e ulteriori utenti, aumentando di conseguenza le entrate pubblicitarie, e l’aumento di visibilità garantito dai social favorisce la crescita della notorietà delle star in questione, permettendo loro di rimanere in contatto con i fan.

Proprio per questo, dopo aver letto la notizia, il noto scrittore americano Stephen King ha sonoramente mandato a quel paese Elon Musk e la sua idea: “Venti dollari al mese per tenere il mio blue check? Vadano a farsi fottere: sono loro che dovrebbero pagare me. Se lo fanno davvero me ne vado”. Lo scrittore e i suoi quasi 7 milioni di follower hanno una certa rilevanza per il social, senza contare che l’addio di King potrebbe spingere altre star di Twitter a lasciare la piattaforma.

Probabilmente per questo Elon Musk ha cercato di ragionare con lo scrittore e alla sua esternazione ha risposto: “Ma io devo pur pagare le bollette e gli stipendi. Che ne diresti di 8 dollari?”. La risposta conferma le intenzioni del miliardario e probabilmente gli serve anche come sondaggio per capire quanta gente sarebbe disposta a rimanere su Twitter a pagamento e quale cifra sarebbe disposta a sborsare.

La sensazione, al momento, è che il prezzo giusto sarebbe zero, anche a giudicare dal Tweet polemico del sondaggista Nate Silver: “Io, coi miei 3,5 milioni di follower e un uso intenso di Twitter, sono l’obiettivo perfetto. Certamente posso permettermi di versare 20 dollari al mese e non ce l’ho con Musk, ma la mia reazione a tutto questo è che io genero tonnellate di contenuti di valore e gratuiti per Twitter”.