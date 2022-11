Velocità esagerata in pochissimo tempo: con le scarpe del futuro 250% più veloci | Ma costano un occhio della testa

Problemi di velocità? Non più con le scarpe del futuro! Il domani non è a prova di pigroni e le scarpe che promettono di aumentare la vostra velocità di camminata del 250% ne sono la dimostrazione.

Diciamo pure come ormai il mondo vada sempre più veloce in una direzione non sempre chiara e cristallina. Fatto sta che la pausa, il riposo e anche la noia sono diventati sentimenti antichi, a tratti antiquati, che non sembrano trovare più la loro dimensione nel futuro, anche più vicino.

Motivo per cui tutto sembra votato a una performatività maggiore e a una velocità anche esagerata che possa andare a passo coi tempi. E poi quante volte ci sarà capitato di perdere il bus o la metro per una questione di secondi, imprecando come non mai? Se solo fossimo stati più veloci, se solo avessimo potuto avere, alla sliding doors, quella chance, chissà cosa sarebbe successo.

Ebbene, queste domande da oggi hanno anche una risposta. Arrivano, infatti, le scarpe a prova di pigroni e che promettono di aumentare la vostra velocità di camminata del 250%. Insomma, potrete sfrecciare e non preoccuparvi se il bus sta per arrivare, ci arriverete sempre e comunque grazie alle vostre moonwalker, le scarpe del futuro.

Moonwalker: le scarpe ad alta velocità sono già realtà

Fino ad oggi parlando di moonwalk, il pensiero andava automaticamente a Michael Jackson e al suo leggendario passo di danza che ha fatto la storia del ballo. Ora invece, dobbiamo riconsiderare il “moonwalker” in maniera assolutamente smart e innovativa allo stesso tempo.

Stiamo parlando di un paio di sandali motorizzati, capaci di farci andare molto più veloci di quanto la nostra natura umana potrebbe permetterci. Insomma, sarà possibile camminare tenendo la stessa velocità di chi corre. Se vi sembra impossibile, evidentemente non conoscete una start-up americana che ha creato proprio le scarpe moonwalker.

Le moonwalker sono state ideate dalla Shift Robotics of Pittsburgh, una start-up statunitense che ha creato la scarpa più veloce del mondo. Pare, infatti, che le Moonwalker siano in grado di far camminare le persone, come se stessero correndo. Sarà possibile quindi mantenere la stessa velocità di chi corre. Ma come funzionano le scarpe del futuro?

Spiegando il procedimento in breve, con le Moonwalker ai piedi, sarà possibile impiegare meno della metà del tempo per raggiungere un posto, raddoppiando la velocità dell’andatura. Insomma, si dimezza il tempo raddoppiando la velocità, moltiplicata per 2,5.

Alla base delle scarpe c’è l’intelligenza artificiale, capace in questo caso di misurare l’andatura di una persona, in modo tale da riuscire a raggiungere in pochi secondi la velocità massima di 12 km/h. Stiamo parlando di un’innovazione davvero unica nel suo genere.

Ma come sarà possibile raggiungere una simile velocità? Grazie all’azione di una serie di rotelle sotto le scarpe. Insomma, potremmo paragonarli a dei pattini a rotelle 2.0. Non serve però buttare tutte le nostre scarpe, le moonwalker, infatti, sono un sistema che si aggancia alle scarpe già in nostro possesso.

Ma non finisce qui. Queste scarpe si muovono solo a seguito di un input. L’IA, infatti, in base ad un algoritmo cambia modalità, riconoscendo un momento di moto a uno di pausa. Le scarpe del futuro saranno disponibili già dal marzo 2023, attenzione però, il prezzo potrebbe scoraggiarvi. Le moonwalker costano ben 1400 euro.