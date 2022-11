Antonella Clerici, l’annuncio controcorrente nell’anno delle separazioni VIP

Gioia immensa per Antonella Clerici, la conduttrice va controcorrente e pare esser pronta a compiere il grande passo.

E dopo la separazione delle separazioni che sembrava porre la parola fine all’amore stellare e vip per eccellenza, con tanto di colpi bassi e Rolex ancora dispersi, finalmente leggiamo una bella notizia in questo strano 2022, sotto il segno dei tradimenti e di amori giunti al capolinea. No, niente ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti o Valentina Ferragni e Luca Vezil, entrambe le storie, infatti, sembrano essere belle che archiviate.

Grande outsider in amore in questo e senso, andando controcorrente nell’anno delle separazioni VIP, è Antonella Clerici, impegnata sentimentalmente ormai da 6 anni con l’imprenditore Vittorio Garrone. Antonella e Vittorio vivono insieme nella loro tenuta di campagna adArquata Scrivia, un paesino di 6000 abitanti in provincia di Alessandria.

Lì, lontani dal mondo esterno e immersi nella natura, i due hanno costruito il loro nido d’amore e sembrano essere entrambi più innamorati che mai; e la conduttrice di “E’ sempre Mezzogiorno!” non potrebbe essere più felice di così. Insomma, sembra proprio una moderna favola romantica quella tra Antonella e Vittorio, proprio come hanno spiegato i due al Corriere della Sera, raccontando il loro romantico primo incontro.

“Quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce“, ha detto Garrone. “Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica. Dopo, sono rimasto lì, nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole“. Eppure, il corteggiamento è durato un bel po’, Antonella infatti non credeva di potersi innamorare ancora.

Ma dopo tre mesi di corrispondenza, Garrone ha spedito delle lettere profumate alla sua Antonella per far breccia nel suo cuore, la conduttrice e l’imprenditore si sono messi insieme e sembra che ora, dopo tanti rumours, siano pronti a compiere il grande passo.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone verso il matrimonio?

In tutti questi anni, si sono rincorse le voci su un possibile matrimonio tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, smentite sempre da entrambi che hanno dichiarato come il loro amore fosse già perfetto così com’è. Ma non solo.

La Clerici è un po’ scettica sui fiori d’arancio, sarebbe infatti per lei la terza volta all’altare e visti i precedenti, non vorrebbe rovinare la sua storia d’amore con Garrone. “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte”, aveva spiegato la conduttrice intervista da ‘Il Mattino’ lo scorso settembre. “Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

Pare, però, che il tanto atteso matrimonio alla fine si farà. A dare la notizia in esclusiva dei preparativi è stato il magazine ‘Diva e Donna’. Malgrado sia Antonella che Vittorio non abbiano né smentito né confermato l’indiscrezione, il magazine è convinto che ben presto la coppia diventerà marito e moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

“La location del matrimonio sarebbe di quelle da sogno: Villa La Puddinga, la lussuosissima casa in pietra a picco sul mare di Portofino, di proprietà della famiglia Garrone”, si legge nell’ultimo numero della rivista. “Proprio qui ha presentato ufficialmente Antonella Clerici alla famiglia, portandola con sé al matrimonio del fratello maggiore Edoardo”. Pare quindi che la Clerici alla fine abbia pronunciato il fatidico sì.