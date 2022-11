Finisce in un tombino e annega in 30 centimetri d’acqua: la tragica morte di un 83enne

L’uomo di 83 anni, stava ispezionando il pozzetto quando è finito dentro il tombino. Inutili i soccorsi, l’anziano è deceduto subito dopo.

Un uomo di 83 anni ha perso la vita ieri a Castorano, frazione di Castel di Lama, comune in provincia di Ascoli Piceno, a seguito di una caduta in un tombino all’interno della sua proprietà. L’anziano stava ispezionando il pozzetto, quando qualcosa deve essere andato storto, tanto da annegare all’interno del tombino.

Visionando l’interno del tombino a testa in giù, l’uomo è molto probabile che abbia perso l’equilibrio, scivolando e cadendoci così all’interno. Impossibilitato a uscire, in una sorta di morsa, l’uomo è rimasto incastrato, annegando. L’acqua all’interno del pozzetto non era altissima, eppure lo stesso per l’anziano – di cui si sanno al momento solo le iniziali D.C. – è stata fatale.

Come dicevamo prima, stando alle prime ricostruzioni l’uomo, magari anche a causa di vertigini o un malore improvviso legato alla sua età, potrebbe aver perso il controllo della situazione. Così l’anziano, non si sa per quanto tempo, è rimasto dentro il tombino a testa in giù. Accortisi i familiari del terribile incidente, sono giunti i soccorsi del 118 sul posto che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo effettuando anche un massaggio cardiaco e predisponendo pure un’eliambulanza.

Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. L’anziano di 83 anni è morto annegato all’interno del tombino largo 50 centimetri e profondo 70, in 30 centimetri d’acqua intorno alle 17:00.

I tombini causano spesso incidenti

Gli incidenti coi tombini, però, sono più comuni di quanto possa immaginare. Solo qualche settimana fa, è stato salvato a Roma un cane finito in un tombino a testa in giù sulla via Cristoforo Colombo. Il cane era scomparso da 14 giorni e sembravano ormai vane le possibilità di ritrovarlo. Lollo ha abbaiato per due settimane, fino a che una donna ferma in auto al semaforo rosso, sentendolo, ha compreso come ci fosse un cane proprio sotto di lei, incastrato in un tombino.

E anche nel resto del mondo si registrano incidenti simili, fortunatamente non sempre mortali come quello di Ascoli Piceno. Una tragedia è stata evitata ieri per un pelo a Chennai, in India, quando una giovane donna è stata salvata, dopo esser finita in un tombino aperto. La ragazza che si chiama Preeti, una residente di 24 anni di Pattalam vicino a Perambur, stava camminando vicino a Barracks Road per andare al lavoro quando è caduta.

Il tombino non era visibile a causa della strada allagata dalle piogge incessanti nei giorni precedenti. Tuttavia, pedoni come Preeti si sono accorti subito come la ragazza fosse rimasta incastrata nel tombino e hanno chiamato subito i soccorsi, mentre tiravano la 24enne fuori dal pozzetto cercando di rianimarla.

Fortunatamente per la giovane, oltre allo spavento e un ematoma sul ginocchio, non ci sono state gravi conseguenze e qualche ora dopo è stata dimessa dall’ospedale. I cittadini, però, hanno chiesto alla Greater Chennai Corporation – l’ente civico che governa la città indiana di Chennai – di prevenire incidenti simili, proprio perché sono previste ancora più piogge nelle prossime settimane.