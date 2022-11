Indossa la scarpa, uno scorpione lo punge: bimbo stroncato da 7 attacchi cardiaci

In alcuni luoghi del pianeta anche il semplice gesto del mettersi le scarpe può rivelarsi fatale se non effettuato con molta attenzione.

All’interno, infatti, possono nascondersi degli scorpioni estremamente velenosi: basta una puntura per non lasciare alcuno scampo. E’ quanto accaduto al piccolo Luiz Miguel Furtado Barbosa, un bambino di Anhembi, un comune brasiliano che si trova nello Stato di San Paolo. Il piccolo si stava preparando per recarsi in campeggio, quando ad un certo punto ha avvertito chiaramente una puntura sul piede.

Non appena ha indossato la scarpa, il bambino ha cominciato a gridare richiamando l’attenzione di sua madre. E’ proprio lei a raccontare ai media locali i dettagli dell’accaduto.

“Visto che non abbiamo trovato cosa lo avesse punto, abbiamo continuato a cercare. Ma la sua gamba ha iniziato a diventare rossa e ha detto che il dolore stava aumentando”, le parole della donna, che ha immaginato si trattasse di uno scorpione.

Il bimbo colpito da 7 attacchi cardiaci: nulla da fare

“Dovevo trovarlo per scoprire quale fosse”, ha aggiunto la madre del piccolo. Dopo qualche minuto i familiari del bimbo hanno individuato il responsabile della puntura: si trattava di uno scorpione giallo brasiliano, noto anche come Tityus serrulatus, uno degli aracnidi più pericolosi di tutto il Sud America.

I genitori di Luiz Miguel Furtado Barbosa lo hanno portato subito in ospedale e in un primo momento sembrava che le cure stessero riuscendo a migliorare la situazione. Ma nel giro di poco lo stato di salute del bimbo è rapidamente peggiorato.

Come riporta anche il quotidiano Leggo, il bambino è stato colpito da 7 attacchi cardiaci: purtroppo alla fine il veleno ha avuto la meglio su di lui, uccidendolo.

Una morte che ha distrutto la madre e tutta la sua famiglia e che ha sconvolto l’opinione pubblica brasiliana. Nonostante il dolore insopportabile, la mamma di Luiz Miguel ha fatto sapere che andrà avanti e che continuerà ad essere innamorata della vita per onorare la lezione che gli ha insegnato proprio il suo bimbo.

Scorpione giallo, i precedenti: nel 2018 morta una bambina di 4 anni

Non è raro che in Brasile accadano episodi di questo tipo. Nel 2018 a perdere la vita era stata Yasmin Lemos de Campos, una bambina di soli 4 anni che stava giocando nel cortile di casa a Cabralia Paulista, nello stato di San Paolo.

La piccola è stata colpita dal veleno dello scorpione giallo, noto anche come “killer dalla coda seghettata”, ed è poi morta in ospedale qualche ora più tardi.

Come emerso nelle indagini effettuate dal Ministero della Salute brasiliano, i morti causati dal morso dello scorpione giallo in Brasile hanno ormai superato per numero quelli provocati da attacchi di serpenti. Un aspetto che sottolinea come il killer dalla coda seghettata sia ormai l’animale più pericoloso del Paese.