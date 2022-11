“Netflix and chill”: che imbarazzo per il principe William! | Il significato “hard” del termine

Momento di imbarazzo per il principe William, che si è visto rivolgere da una fan della Famiglia Reale un’espressione diventata ormai molto in voga tra i giovani.

L’erede al trono è stato in visita al Garden Cinema nel centro di Londra per saperne di più sull’evento biennale della Royal African Society, Film Africa, un festival cinematografico che celebra le storie dei neri sullo schermo.

William si è seduto tra il pubblico per sottoporsi ad una sessione di domande e risposte durante l’evento, che mira a offrire ai giovani studenti di cinema del patrimonio africano l’opportunità di saperne di più sull’industria, ma anche a dare la possibilità di fare rete con gli altri e imparare da professionisti internazionali.

Anche William, che è il patron della Royal African Society, si è unito a gruppi di workshop e ha ascoltato le esperienze degli studenti.

Quando ha espresso il suo interesse a voler guardare più film africani, la fondatrice di EbonyLife TV e EbonyLife Films, Mo Abudu, ha consigliato al principe di darsi al “Netflix and chill”: ma cosa significa esattamente?

Netflix and chill, l’imbarazzo di William: cosa significa?

Netflix and chill è un’espressione che ha avuto origine già nel 2007, quando la piattaforma ha lanciato il suo servizio di streaming all’estero. Inizialmente era inteso come un modo per indicare la bellezza del buttarsi sul divano e godersi in relax la propria serie TV preferita.

Tuttavia, con il passare del tempo Netflix and chill ha assunto un significato sempre più spinto, tanto da diventare praticamente sinonimo di “due persone che decidono di incontrarsi per avere rapporti sessuali occasionali“. Magari guardando film o serie TV su Netflix, tra un ‘divertimento’ e l’altro.

Mo Abudu, che ha avuto modo di parlare con William in uno dei piccoli gruppi di discussione, gli ha suggerito di guardare The King’s Horseman, un film realizzato dalla sua compagnia che dovrebbe essere distribuito su Netflix venerdì 4 novembre.

Si tratta di un adattamento cinematografico di un’opera teatrale che racconta una leggenda nigeriana, ovvero il cavaliere di un re che sceglie di sacrificarsi per poter servire il suo defunto sovrano nell’aldilà.

Il suggerimento di cinema per il principe William

“Ha detto che non ha visto molti film africani ma che gli piacerebbe farlo e che guarderà The King’s Horseman – ha detto Mo Abudu al Mirror – Poi gli ho detto che dovrebbe darsi al ‘Netflix and chill’ e lui ha annuito”.

“Sono entusiasta di essere stato in grado di raccontare al principe del mio film”, ha poi aggiunto Mo Abudu.

Durante la sessione di domande e risposte – che ha visto la partecipazione anche della scrittrice e attore ghanese-americana Nana Mensah e della costumista e stilista Colleen Morris-Glennon – Mo Abudu ha detto a coloro che erano riuniti nella sala di proiezione che “la narrazione nera è la chiave”.