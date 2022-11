Non è davvero suo figlio? Clamorosa rivelazione su Harry in una lettera di Diana | Cosa c’è di vero

In un periodo non semplice per la Casa Reale in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta e la salita al trono di Re Carlo, è spuntata un’indiscrezione relativa alla paternità di Harry. Il Re non è suo padre?

Quando Carlo era ancora principe del Galles cerco di mettere a tacere ogni supposizione sottoponendosi alla prova del Dna ma a quanto pare non sarebbe bastato perchè

l’indiscrezione è tornata a circolare con insistenza anche in seguito alla sua salita al trono, dopo la morte della Regina Elisabetta. Rilanciata da un libro, intitolato “Princess in Love”, scritto da Anna Pasternak, nel quale viene avanzata l’ipotesi che Carlo non sia il padre biologico di uno dei suoi figli.

L’autrice si è per la verità occupata di indagare a fondo la vita dell’ex defunta moglie del Re, ovvero Lady Diana, dal matrimonio al crescente distacco, fino alla scelta della principessa di ribellarti alla vita di corte per ritrovare altrove la sua libertà. Cercando anche l’amore, in diverse relazioni sentimentali, una delle quali, ricorda la Pasternak nel suo libro, sarebbe quella intrecciata già dal 1983 con l’ufficiale della cavalleria britannica James Hewitt.

Harry non è figlio di Carlo? L’ipotesi da una lettera di Diana al presunto amante

E, come si ipotizza nel libro, proprio con lui avrebbe concepito il ‘ragazzo con i capelli rossi’, il secondogenito di Diana, ovvero Harry. Portando, a riprova di questa ipotesi, un elemento concreto, una missiva scritta proprio dalla principessa Diana indirizzata all’amante nella quale non si parlerebbe tanto d’amore quanto della paternità di Harry. E questo potrebbe scatenare un vero terremoto, obbligando Carlo a sottoporsi ad un nuovo test per smentire ogni ipotesi con una controprova altrettanto concreta, mettendo così definitivamente a tacere le malelingue.

Ma per farlo dovrebbe ottenere il consenso di Harry al quale già in passato aveva fatto questa richiesta: il problema è che negli ultimi anni i rapporti tra i due si sono incrinati in seguito alla decisione del duca di Sussex di allontanarsi dal Regno Unito insieme alla moglie Meghan Markle. Del resto avere una perplessità di questo tipo, relativa al legame di sangue e alla discendenza su uno dei figli dell’attuale Re, non rappresenta un semplice ‘gossip’ da giornale scandalistico ma una questione da prendere ben poco alla leggera. E certamente si tratta di una vicenda che non è ancora possibile archiviare, alla luce dei nuovi rumors riportati indelebilmente su carta. Questo pettegolezzo, peraltro, è alimentato dal fatto che Harry e Heiwtt hanno entrambe i capelli rossi, che invece Carlo non aveva in passato.

I contenuti della lettera scritta da Diana

L'ex ufficiale, all'epoca della presunta relazione con Diana, negò con insistenza la paternità ma Harry si trovò comunque costretto a sottoporsi al test del Dna dal quale emerse che era figlio di Carlo e non di James. Nella lettera Diana scriveva: "Ringrazio Dio per averti fatto entrare nella mia vita", per poi rivelare a James di essere il padre biologico di Harry. L'esperto in questioni reali Nicholas Davies ha però spiegato all'epoca che lady D non era certa di chi fosse il padre e che Hewitt era il suo amante sin dal 1983 e non dal 1985 come all'epoca si pensava.