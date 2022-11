Orologi di lusso, ecco come venderli online

Gli orologi di lusso sono al giorno d’oggi parecchio ricercati dai collezionisti così come dagli estimatori di questi veri e propri gioielli. Se dunque ne possiedi uno e stai pensando di metterlo in vendita, si tratta sicuramente di una buona idea perché puoi ricavare delle cifre molto interessanti e non dovresti incontrare grandi difficoltà nel trovare un acquirente interessato.

Al giorno d’oggi, la cosa migliore da fare per realizzare al massimo è rivolgersi al mondo del web. Online infatti si riescono a trovare molte più offerte e si ha la possibilità di mettere in vendita il proprio gioiello all’interno di un mercato decisamente più ampio. Vediamo allora insieme come vendere orologi di lusso sfruttando al meglio questo canale ed evitando nel contempo di correre rischi.

Dove vendere orologi di lusso online: le alternative

Se il tuo obiettivo è quello di mettere in vendita uno o più orologi di lusso online, hai diverse alternative a disposizione ma ti conviene prestare attenzione perché non sono tutte valide. Vediamo le più diffuse, in modo da capire quale sia la soluzione migliore.

# Vendere l’orologio di lusso senza intermediari

La prima opzione è quella di mettere in vendita il proprio orologio di lusso all’interno di un portale di annunci tradizionale: ormai ce ne sono diversi in rete. Questa è però un’opzione piuttosto sconsigliata, perché se è vero che può rivelarsi molto comoda per vendere altri oggetti, quando si tratta di qualcosa di prezioso le cose sono diverse. Bisogna considerare il rischio di rimanere coinvolti in qualche tipo di truffa, oltre al fatto che trovare acquirenti interessati all’interno di questi portali è assai difficile, perché per l’acquisto di orologi di lusso i compratori si rivolgono a piattaforme più sicure e certificate.

# Vendere l’orologio di lusso attraverso un broker specializzato

L’alternativa migliore è quella di mettere in vendita il proprio orologio di lusso tramite un broker specializzato proprio in questo genere di compravendite. Vengono offerte delle garanzie specifiche, si corrono molti meno rischi, si ottengono valutazioni professionali e si riesce a trovare un acquirente serio in molto meno tempo.

Auctentic: il broker più consigliato del momento

Per quanto riguarda i broker specializzati in gioielli ed orologi di lusso, Auctentic.com è sicuramente uno dei più consigliati del momento, dunque vale la pena dare almeno un’occhiata al portale ufficiale. Vendere il proprio orologio di lusso online affidandosi a questo broker è davvero molto semplice ma anche sicuro. Non bisogna fare altro che compilare un modulo (direttamente online) inserendo tutte le informazioni relative al gioiello e alcune fotografie. Si ottiene dunque una valutazione professionale e si procede con l’invio del proprio orologio all’azienda, che si preoccupa di conservarlo in un ambiente protetto fino al momento della vendita. Il gioiello è sempre interamente coperto da assicurazione, dunque si può stare del tutto tranquilli.

Auctentic si preoccupa di fare da intermediario, permettendo di trovare compratori interessati ad un acquisto immediato. Quel che è certo è che si può ottenere il massimo dal proprio orologio e non si rischiano brutte sorprese.