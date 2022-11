Ryanair, frecciata alla Meloni | Ma gli utenti si scagliano contro la compagnia

Ryanair ci ricasca e questa volta tocca a Giorgia Meloni esser presa di mira dalla compagnia aerea che non ha per nulla gradito la prima grande normativa del neogoverno.

Che il governo guidato da Giorgia Meloni sia destinato, nel bene e nel male, a far parlare di sé non è di certo un mistero, né forse una cattiva notizia in toto per la nuova premier. Tra tetto del contante a 10.000 euro prima e decreto legge anti rave ora, gli aspetti più critici come il caro energia o il reddito di cittadinanza, restano incredibilmente sullo sfondo.

Fatto sta che una normativa simile non poteva di certo passare inosservata e non tanto e non solo per il rave party in sé e per sé, considerato alla stregua dello strumento del demonio in terra, ma proprio per il suo contenuto estremamente indefinito e volutamente così vago, da poter essere applicato e interpretato in base a qualsiasi circostanza, non solo party illegali.

Proprio per questo, l’opposizione e giornalisti come Roberto Saviano si sono scagliati duramente contro la normativa, volta più a limitare in grande le libertà personali del cittadino che non a contenere l’epidemia dei rave.

Nello specifico, col decreto legge si introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi, più di 50 persone, per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. In questo modo, anche un’occupazione studentesca, un picchetto da parte dei lavoratori, un sit in piazza o un raduno scout con più di 50 persone potrebbe diventare motivo di scompiglio pubblico.

Malgrado il governo abbia assicurato come la normativa sia strettamente legata al fenomeni dei rave party, la norma antirave oltre a essere anticostituzionale secondo alcuni giuristi, è diventata oggetto di dibattito sui social. Proprio per questo, Ryanair ha deciso di lanciare una frecciatina, nemmeno tanto sottile, a Giorgia Meloni.

Ryanair e i voli da 51 posti

Ryanair ha deciso di accendere i toni con una frecciatina molto piccata nei confronti dell’esecutivo di Giorgia Meloni e della dubbia legge antirave che da giorni sta dominando il dibattito pubblico.

Così, la compagnia aerea ha deciso di pubblicare sul suo profilo Twitter una foto del proprio aereo con i passeggeri in attesa di salire, la coda è molto lunga e un segno di divieto si erge maestoso, dato che le persone in fila sono più di 50 e la multa è dietro l’angolo. Insomma, si starebbe consumando un assembramento illegale sulla pista, proprio da rave party.

Gli utenti però non hanno gradito questa battuta di spirito, tanto che qualcuno ha replicato sotto al post: “D’altronde l’overbooking è una pratica assai diffusa per la vostra compagnia. Lasciare le persone a terra senza un volo è la specialità della casa”, ha scritto qualcuno. Mentre un altro ha aggiunto: “Ma lo capite che il vostro account è contro producente. Ci fate delle grandissime figure di m. Tra l’altro non siete neppure divertenti. Dovreste ringraziare il governo italiano per tutti gli aiuti pubblici che avete ricevuto…”

Eppure, non è la prima volta che Ryanair si lascia andare a simili provocazioni. Quando il tennista Novak Djokovic aveva fatto presente di non volersi vaccinare, nel pieno della campagna vaccinale disse: “Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi”. E la compagnia aerea all’epoca decise di riprendere proprio la stessa frase, facendo il “verso” su Twitter. “Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei”.