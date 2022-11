Schiacciata da un bovino durante una visita di controllo: la tremenda morte di una tirocinante 25enne

Stava effettuando una visita di controllo su un animale quando improvvisamente l’animale l’avrebbe schiacciata provocandone la morte. Gli amici della 25enne sono sconvolti

È un dramma sulle cui cause le forze dell’ordine stanno cercando di far luce quello che ha coinvolto una giovane veterinaria di soli 25 anni deceduta, a quanto si apprende, dopo essere stata schiacciata da un animale che stava visitando. La tragedia si sarebbe consumata in un allevamento di bovini, un’azienda nella quale la 25enne si trovava per svolgere un periodo di tirocinio e si è verificata mentre la veterinaria stava effettuando su un grosso bovino una visita di controllo, il tutto in mattinata, durante l’orario lavorativo.

Quello che occorre chiarire è come il bovino abbia potuto schiacciare la ragazza, provocandole ferite gravissime incompatibili con la vita; traumi da schiacciamento, come rilevato dai paramedici accorsi sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme, i quali nulla hanno potuto fare per salvarla: la vittima era infatti già morta.

Veterinaria 25enne schiacciata da un animale durante una visita: non ce l’ha fatta

La vicenda si è verificata intorno alle 10 del mattino in un allevamento in via Valle Molini nel comune veronese di Custoza e se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di Sommacampagna, comune nelle immediate vicinanze, i quali stanno ricostruendo passaggio dopo passaggio quanto accaduto in quei drammatici istanti occupandosi anche di interrogare chi lavora in questa struttura.

Con i militari veronesi operano anche gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. Dai primi riscontri medici sono emerse diverse fratture molto gravi sul corpo della veterinaria, per l’appunto traumi da schiacciamento che le sono costati la vita, ma a tal proposito andranno effettuati ulteriori accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dei fati la giovane sarebbe morta all’istante restando incastrata tra la ringhiera ed il box della stalla, il tutto a seguito di un improvviso movimento del bovino.

Chi era la giovane vittima

Nel frattempo i media locali sono riusciti ad acquisire informazioni in merito alla giovane vittima: era una studentessa universitaria originaria di Trento e risulterebbe iscritta al corso di medicina Veterinaria a Verona. Dunque non si trovava in azienda in qualità di dipendente, bensì di tirocinante, nella fattispecie per uno stage post-laurea. Ed il suo compito, in quel momento, era effettuare la visita di controllo all’animale; non era sola, accanto a lei era presente un veterinario professionista, il primo ad essere ascoltato dalle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza i fatti, ed il primo a lanciare l’allarme. L’azienda in questione è molto nota nel territorio: si tratta di un agrigelateria, un agritusimo nel quale viene prodotto latte allo scopo di trasformarlo in formaggi ma anche in yogurt e gelati, e al suo interno è presente un’ampia area dedicata alla degustazione e al ristoro.