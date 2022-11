Ucciso dal lockdown: l’assurda verità dietro la morte in casa di un bimbo di 3 anni

Un bambino di soli 3 anni è deceduto nella sua casa perchè il padre era impossibilitato a uscire a causa del lockdown imposto per la politica di tolleranza zero contro i casi Covid

Morire indirettamente per le misure anti Covid. È quanto successo ad un bimbo di soli 3 anni, tragicamente deceduto solo perchè suo padre non poteva uscire di casa e chi avrebbe potuto aiutarlo è arrivato tardi; la vicenda è la conseguenza della politica di tolleranza zero contro il Covid che, in cina, viene portata avanti dal 2020 e che prevede di imporre lockdown immediati di interi quartieri o addirittura città, qualora vengano riscontrati nuovi contagi di Sars-Cov-2.

E così è accaduto nei giorni scorsi anche a Lanzhou, città ubicata nel nordovest del Paese, dove diversi complessi residenziali sono stati di fatto blindati, impedendo ai residenti di uscire dall’edificio. Una ‘strategia’ messa in atto molto spesso che prevede di creare una sorta di ‘barriera’ all’ingresso dei palazzi, che rende impossibile uscire anche solo per acquistare da mangiare o da bere, tanto che spesso ci si ritrova a non poter fare altro che ordinarlo online e sperare che arrivi nei tempi prestabiliti.

Bimbo di 3 anni muore a causa del lockdown anti Covid: i motivi

Questi lockdown totali localizzati durano diversi giorni e, talvolta, anche alcune settimane e sono estremamente logoranti per la popolazione coinvolta ma la Cina, almeno per il momento, non intende fare passi indietro, intenzionata in tal modo ad evitare focolai incontrollati di Covid e la circolazione delle nuove varianti nel Paese. Ma questo può costare molto caro, proprio come accaduto al bambino che, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe stato raggiunto da una presunta fuga di gas perdendo ben presto conoscenza. Il piccolo ha iniziato a stare molto male ma al papà non è stato consentito uscire dall’edificio ma solo aspettare i soccorsi che, però, sono arrivati in ritardo. E così il bimbo è deceduto sia per le esalazioni tossiche che per il ritardo nelle cure con le quali, forse, sarebbe stato possibile salvarlo.

“Tre anni di pandemia sono stati tutta la sua vita”

Straziato dal dolore, il padre ha dunque deciso di denunciare l’accaduto sui social raccontando la sua storia che fornisce l’altra faccia della medaglia della drastica politica anti covid adottata nel Paese. L’uomo ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà per la scomparsa del figlio, vissuto in pratica nei soli tre anni della pandemia di Covid senza la possibilità di conoscere un mondo ‘libero’ dal virus.

“Tre anni di pandemia sono stati tutta la sua vita”, ha infatti scritto un utente sulla piattaforma cinese Weibo, simile a Twitter, mentre altre persone hanno espresso il loro dolore ma anche la loro rabbia per quanto accaduto, mentre la storia del piccolo ha ben presto iniziato a fare il giro del mondo. Sono milioni i cinesi obbligati, periodicamente, a chiudersi in casa in seguito ai lockdown imposti dal governo cinese del rieletto Xi Jinping. E se da un lato questo ‘spegne’ rapidamente i focolai, dall’altro si contano dozzine di decessi causati proprio dal divieto di uscire sommato ai ritardi nei soccorsi.