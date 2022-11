Avete bevuto e non potete tornare a casa da soli? Alla scoperta di Didi Kuaidi, l’Uber di chi ha alzato il gomito

Volete uscire di casa, bere e poi tornare a casa senza correre rischi, Didi Kuaidi potrebbe fare al caso vostro: scopriamo di cosa si tratta.

Uscire la sera con gli amici è una delle attività sociali più diffuse e importanti che ci siano nella vita di ognuno di noi. Tramite le uscite infatti si possono fare nuove conoscenze, si può incontrare la persona con cui costruire una famiglia, ma soprattutto si mantengono le reti sociali e si può scaricare tensione e stress derivanti da una settimana di scuola, studio o lavoro.

Il mantenimento delle abitudini sociali è utile anche alla società, visto che durante le uscite con gli amici o con i partner si è soliti recarsi in ristoranti e pizzerie o in pub, si va al cinema, in discoteca o in teatro esercizi commerciali che sono pensati proprio per offrire servizi e passatempi che aiutano le persone a socializzare, coltivare i rapporti con le persone a loro care, divertirsi e rilassarsi.

Una delle abitudini più diffuse durante le uscite serali, però, è il consumo di bevande alcoliche. L’alcol permette di rilassare i nervi e di abbattere le inibizioni, dunque è la bevanda ideale per una situazione che potrebbe essere imbarazzante o in cui bisogna abbandonare il consueto contegno per risultare più disinibiti e piacevoli. Infine l’alcol, nel caso della birra e del vino ad esempio, è anche una passione per amanti e degustatori, dunque un’attività che si svolge per il gusto di assaggiare prodotti nuovi e ancora sconosciuti, o prodotti conosciuti che piacciono già al consumatore.

Avete bevuto e non potete tornare da soli? Scopriamo cos’è Didi Kuaidi

Può capitare, in una serata molto piacevole, che si alzi un po’ troppo il gomito e che quando è arrivato il momento di tornare a casa non si sia in grado di farlo in autonomia. Se siete con un gruppo di amici potete sfruttare il guidatore sobrio, ma se durante la serata nessuno è rimasto sobrio? C’è chi non ama o non regge l’alcol e accetta volentieri di passare una serata da sobrio in mezzo ad un gruppo di persone che consumano alcol, altrimenti bisogna stabilire dei turni per chi accetta la condizione di sobrietà.

Tuttavia ci sono situazioni in cui non c’è confidenza sufficiente per stabilire un guidatore sobrio in un gruppo e in questi casi si è soliti chiamare un taxi. La corsa in taxi può essere decisamente costosa, motivo per cui negli ultimi anni si è sviluppato un servizio di accompagnamento privato che tutti ormai conosciamo, ovvero Uber. Anche in questo caso, però, c’è un problema che il servizio non risolve: la macchina che ho utilizzato per uscire, chi la porta a casa?

A questa esigenza ha risposto da otto anni in Cina il servizio Didi Kuaidi. Si tratta di un servizio simil Uber, che però prevede la scelta di un guidatore designato per la tua auto e non l’arrivo di un’auto che ti porta a casa. Il guidatore arriva all’esterno del locale in cui vi trovate con una bicicletta pieghevole che ripone nel vostro bagagliaio per il tragitto necessario, quindi, una volta che vi ha accompagnato a casa, il guidatore riprende la sua bicicletta.

Questo servizio è da poco sbarcato negli Stati Uniti e per il momento non esiste né in Italia né nel resto d’Europa. Tuttavia il servizio offerto è davvero interessante ed è possibile che nel giro di poco tempo questo soppianti Uber e diventi una realtà anche qui da noi.