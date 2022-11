Cancellare gli incubi con un accordo di piano? | L’inaspettata scoperta degli scienziati

Gli incubi possono essere messi a tacere con un singolo accordo di piano. La particolare scoperta da uno studio condotto su 36 pazienti

Utilizzando tecniche non invasive per manipolare le nostre emozioni, potrebbe essere possibile ridurre gli orrori, derivanti dagli incubi, che affliggono il nostro sonno, in particolare quando si è sotto stress o in periodi particolarmente difficili. Uno studio condotto su 36 pazienti a cui è stato diagnosticato un disturbo da incubo ha mostrato che una combinazione di due semplici terapie riduceva la frequenza dei loro brutti sogni. Gli scienziati hanno invitato i volontari a riscrivere i loro incubi più frequenti sotto una luce positiva e poi a riprodurre suoni associati alle esperienze positive mentre dormivano.

Ridurre gli incubi con i suoni? I dettagli del particolare studio

Nella ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Current Biology, si legge che “esiste una relazione tra i tipi di emozioni vissute nei sogni e il nostro benessere emotivo”; un’affermazione questa dello psichiatra Lampros Perogamvros degli ospedali universitari di Ginevra e dell’Università di Ginevra in Svizzera. “Sulla base di questa osservazione, avevamo l’idea di poter aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. In questo studio, dimostriamo che possiamo ridurre il numero di sogni emotivamente molto forti e molto negativi nei pazienti che soffrono di incubi”. Gli incubi sono sovente associati ad un sonno di scarsa qualità a sua volta legato ad innumerevoli problemi di salute e può aumentare l’ansia che a sua volta può provocare insonnia e incubi, aumentati drasticamente anche durante la pandemia globale di SARS-CoV-2.

Come ridurre gli incubi ‘riscrivendoli’

Dato che non capiamo davvero perché, e nemmeno come, il nostro cervello crea sogni mentre dormiamo, curare gli incubi cronici è una sorta di sfida. Un metodo non invasivo è la terapia di prova delle immagini, in cui i pazienti riscrivono i loro incubi più strazianti e frequenti per dare loro un lieto fine. Quindi, “provano” raccontandosi quella storia riscritta, cercando di sovrascrivere l’incubo. Questo metodo può ridurre la frequenza e la gravità degli incubi, ma il trattamento non è efficace per tutti i pazienti. In un altro studio gli scienziati hanno scoperto che riprodurre suoni che le persone sono state addestrate ad associare a un certo stimolo, aiutava a rafforzare la memoria di quello stimolo durante il sonno. Questa strategia è stata denominata riattivazione della memoria mirata (TMR) e Perogamvros e colleghi volevano scoprire se potesse migliorare l’efficacia della terapia di prova delle immagini (IRT).

Come si è svolto lo studio

Dopo che i partecipanti allo studio hanno completato un diario dei sogni e del sonno per due settimane, ai volontari è stata somministrata un’unica sessione IRT. A questo punto, metà del gruppo si è sottoposta a una sessione di TMR, creando un collegamento tra una versione positiva dei loro incubi e un suono. L’altra metà fungeva da gruppo di controllo. Entrambi i gruppi hanno ricevuto una cuffia per dormire che riproduceva il suono, l’accordo di pianoforte C69, mentre dormivano, ogni 10 secondi durante il sonno REM, quando era più probabile che si verificassero incubi.

All’inizio dello studio, il gruppo di controllo aveva, in media, 2,58 incubi a settimana e il gruppo TMR aveva una media di 2,94 incubi settimanali. Alla fine dello studio, il gruppo di controllo era sceso a 1,02 incubi settimanali, mentre il gruppo TMR era sceso a soli 0,19. Ancora più promettente, il gruppo TMR ha riportato un aumento dei sogni felici. “Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi, insieme a sogni che diventano emotivamente più positivi. Per noi ricercatori e clinici, questi risultati sono molto promettenti sia per lo studio dell’elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie”.