“Chi sono gli altri che hanno ucciso Meredith?” | Il grido di dolore della sorella

Dopo 15 anni, la sorella di Meredith Kercher non trova pace e chiede che venga fatta giustizia. Ma il caso non si può più riaprire.

L’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese in Erasmus in Italia morta la sera del 1 novembre 2007 a Perugia, in tutti questi anni è stato costellato da errori, ombre, detti e non detti, che alla fine hanno trascinato il processo fino alla condanna di Rudy Guede e all’assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Il delitto di Perugia, però, anche dopo 15 anni, lascia ancora l’amaro in bocca sia per le indagini che per l’iter giudiziario particolarmente travagliato. A prescindere, però, dai concetti di verità e giustizia che in questa triste vicenda hanno assunto sempre più connotazioni torbide, ciò che resta è il dolore di una sorella, Stephanie, che si chiede perché non sia possibile riaprire il caso.

In particolare, Stephanie non si capacita del perché non sia possibile trovare gli altri responsabili dell’assassinio della sorella oltre a Rudy Guede. La sentenza, infatti, conferma come il ragazzo ivoriano non abbia agito da solo, proprio per questo è stato indicato imputato come responsabile di un delitto in concorso con altri.

Tuttavia, nel sistema giudiziario italiano il concorso in omicidio non implica automaticamente l’individuazione degli altri responsabili. Ma non solo. Stephanie Kercher si chiede perché non sia possibile riprocessare Amanda Knox e Raffaele Sollecito, indicati come complici di Rudy, prima di essere assolti definitivamente.

Sono tutte domande lecite di una sorella che chiede giustizia per l’omicidio di una ragazza, di soli 21 anni, che avrebbe dovuto vivere un’esperienza formativa straordinaria grazie all’Erasmus. Ma così non è stato.

L’intervista di Stephanie Kercher

Intervistata dal ‘Corriere della sera’, Stephanie Kercher ha ripercorso 15 anni di dolore che rendono difficile ancora oggi elaborare il lutto per l’uccisione brutale della sorella, non risolta del tutto per Stephanie.

“Il passare del tempo non attenua niente e rimane in me un profondo senso di delusione perché il ragionamento dei giudici non coincide con l’esito del processo”, confessa Stephanie a Giusi Fasano, la giornalista del Corriere.

“La sentenza di condanna di Guede diceva che lui era coinvolto nell’omicidio assieme ad altri ma dove sono gli altri? Nella conclusione di questo processo io vedo molte domande senza risposte”, si chiede ancora la sorella di Meredith che ha anche apprezzato poco l’attenzione morbosa nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in tutti questi anni, a discapito invece del ricordo di Meredith.

“Diciamo che avrei apprezzato di più se per il 15esimo anniversario della morte di Mez l’attenzione dei media si fosse concentrata sul ricordo di lei”. Una spettacolarizzazione del macabro che ha gravato sulla vita di Stephanie e dei suoi genitori, entrambi scomparsi. “La durata stessa del processo è stata una ferita che ha reso più difficile elaborare il lutto”, ha rivelato Stephanie.

“Assistere alle udienze è stata ogni volta una sofferenza, e soprattutto per i miei genitori è stata durissima”. La delusione di Stephanie per l’esito del processo si sente e si legge dalle sue parole, amare e pesanti, in cerca ancora della verità sull’assassinio di Meredith.