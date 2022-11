Gli Alieni esistono? | “Ci potrebbero distruggere come se fossimo formiche”

Gli alieni esistono davvero? Sono veramente arrivati sino a noi? Sono pacifici o vogliono spazzarci via? Il parere della scienziata è terrorizzante.

Da quando l’uomo ha rivolto lo sguardo all’universo ed ha compreso che il nostro sistema solare è solo un’infinitesima parte dell’esistenza, ci si chiede se esiste vita nello spazio e se esistono civiltà talmente evolute da essere giunte sino alla terra. Ad oggi esistono solamente congetture, la maggior parte decisamente fantasiose, secondo le quali gli alieni sarebbe già intervenuti sul nostro pianeta, permettendo persino all’umanità di evolversi allo stato attuale.

Tuttavia queste teorie non hanno basi solide, né prove concrete a sostegno. Nemmeno gli avvistamenti di Ufo di cui si parla ormai da oltre 60 anni sono mai stati comprovati e nessuno ha modo di dimostrare di aver avuto un contatto con un essere proveniente da un altro pianeta o da un’altra galassia. Inoltre fenomeni di illusione collettiva non sono nuovi nell’umanità, basti pensare alla storia di Big Foot, essere mitologico che per decenni sarebbe stato avvistato da varie persone, ma che alla fine era il tiro mancino di un uomo che voleva prendersi gioco degli altri.

Gli Alieni? Potrebbero essere così evoluti da vederci come fossimo delle formiche

Il fatto che ad oggi non ci siano prove della visita di esseri extra terrestri sulla terra non significa che non vi siano altre civiltà disseminate nell’universo. Anzi a livello probabilisitico è più plausibile che ci siano moltissime altre civilità, tantissimi altri esseri viventi, ma non possiamo sapere oggi a quale stadio evolutivo siano arrivati e se hanno sviluppato delle tecnologie talmente avanzate da affrontare viaggi interstellari in breve tempo. Oppure se abbiano un arco vitale tale da permettegli di viaggiare per centinaia d’anni e arrivare qui in vita.

Intervistata dal quotidiano britannico ‘Sun‘, la dottoressa Luisa Preston, esperta in astronomia e scienza planetaria e docente al College di Londra ha offerto un punto di vista decisamente interessante sulla questione. Come prima cosa la professoressa ha spiegato che nessuo di noi può sapere com’è realmente fatto un alieno e non si può essere certi né che siano completamente diversi da noi, né che siano esattamente come noi. Sulla base delle nostre conoscenze in materia di evoluzione delle specie, tuttavia, si possono fare delle ipotesi sull’aspetto e sulle caratteristiche che potrebbero aver sviluppato.

Parlando poi della possibilità che questi esseri extra terrestri giungano sino alla terra e si mettano in contatto con noi, ha aggiunto: “Pensiamo che se c’è della vita aliena là fuori, sia decisamente più intelligente di quanto siamo noi…Esiste una teoria secondo la quale la civilizzazione ha una durata determinata ed è possibile che queste civiltà siano arrivate all’apice della propria evoluzione”. Se così fosse, dunque, potrebbero essere non solo molto più intelligenti della razza umana, ma anche talmente evoluti tecnologicamente da surclassarci.

Gli Alieni sarebbero dunque una minaccia per l’esistenza della razza umana? Secondo la dottoressa Preston qualora arrivassero fino a noi con intenzioni di conquista ci spazzerebbero via, ma a tal proposito aggiunge: “Sono un’inguaribile ottimista, e penso che qualsiasi civiltà sia più evoluta e tecnologica sia di conseguenza maggiormente tollerante, ultraterrena, accogliente ed estenderebbe il proprio tentacolo in pace. Non penso che si sentirebbero minacciati da noi, per loro sarebbe come parlare con delle formiche”.