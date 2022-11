Incidente fatale a Malibù, ristoratore italiano e figlio 13enne muoiono avvolti dalle fiamme

La loro auto si è trasformata in un trappola mortale avvolta dalle fiamme da cui non sono riusciti a liberarsi. Sono morti così Andrea Bullo e suo figlio Dan di soli 13 anni.

Hanno perso la vita a Malibù – una delle mete californiane più sognate e ambite di sempre – Andrea Bullo e suo figlio Dan, di soli 13 anni. Padre e figlio stavano rientrando a casa dopo una cena fuori al ristorante, quando sono stati tamponati da un uomo ubriaco alla guida di una Camry, mentre viaggiavano su Mulholland Drive.

Andrea e Dan dopo l’urto hanno provato a uscire dalla Mustang su cui viaggiavano, ma l’impatto è stato così forte e violento da rendere la macchina una trappola mortale accartocciata su stessa e avvolta dalle fiamme da cui non sono riusciti a liberarsi. L’auto sportiva ha preso subito fuoco e per Andrea e Dan è stato impossibile uscire dalla Muistang dopo lo speronamento.

Sono morti così, a 60 e 13 anni, padre e figlio avvolti dalle fiamme. Una volta giunti i soccorsi sul posto, che sono riusciti a estrarre i corpi dalla Mustang, hanno potuto solo constatare la morte di entrambi, non è stato possibile rianimarli.

L’autista della Camry, Kevin Ivan Gonzales, di 21 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio. La polizia sospetta che il tasso alcol sopra il limite consentito sia stato determinante per lo speronamento della Mustang su cui viaggiavano padre e figlio.

Andrea Bullo e la nuova vita negli Stati Uniti alla ricerca del sogno americano

Andrea Bullo aveva un sogno: sfondare negli Stati Uniti e ci è riuscito. Originario di Murano, dopo essersi diplomato come geometra e il servizio militare nel corpo dei Lagunari sull’isola veneziana di Sant’Andrea, ancora ventenne aveva deciso di lasciare l’Italia per vivere in California, la terra dei sogni per eccellenza.

E così è stato. Andrea Bullo in California aveva realizzato il sogno americano, sfondando nel mondo della ristorazione dopo tanta gavetta. Arrivati negli Stati Uniti, infatti, il ristoratore aveva iniziato la sua nuova vita a stelle e strisce in un ristorante italiano come cameriere.

Da quell’esperienza, è iniziata la sua avventura che, passo dopo passo, gli ha permesso di aprire il suo primo locale a Beverly Hills nel 2001, il Moonshadows di Malibu. Stiamo parlando di un ristorante davvero esclusivo e tra i clienti di Bullo c’era che anche Vasco Rossi.

Da allora, il ristorante è diventato un luogo popolare e di lusso lungo tutta la costa di Malibu, attirando diverse celebrità del mondo dello spettacolo. Ma non solo. Il Moonshadows è diventando anche uno dei 100 migliori ristoranti di Yelp in tutto il paese.

Come riportato dai media locali, a seguito dell’incidente stradale che è costato la vita ad Andrea e suo figlio, mercoledì sera, i dipendenti e i clienti del ristorante di lusso si sono riuniti sulla spiaggia lì per una veglia privata. A raccontarlo, è un dipendente al ‘Los Angeles Times’ che ha chiesto di rimanere anonimo. “Siamo in lutto in questo momento come individui e come la famiglia”. Il ristorante è chiuso da giovedì e non è chiaro quando riaprirà.