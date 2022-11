La famosissima cantante ha trovato l’amore? Beccata con un noto toyboy | Hanno 40 anni di differenza

L’età non conta in amore: a quanto pare i 40 anni di differenza non sarebbero un peso per una delle più famose star al mondo, che stando alle ultime indiscrezioni non sarebbe più single

Li hanno avvistati mano nella mano in strada e poi trascorrere insieme una serata e tanto è bastato perchè i siti ed i giornali di gossip rilanciassero immediatamente le immagini che li hanno immortalati dolcemente vicini l’un l’altra. Del resto lei è una star di fama mondiale, una cantante ed una donne di spettacolo che vanta una carriera incredibile avviata sin negli anni Sessanta, ed ancora oggi sulla cresta dell’onda. Del resto la sua voce dal timbro particolare ed immediatamente riconoscibile ed i suoi splendidi dischi, ne ha sfornati quasi 30, hanno scalato le classifiche di ogni parte del mondo. Era single da tempo ma, gli scatti lo confermerebbero, sembrerebbe aver finalmente ritrovato l’amore a 76 anni. La cantante, in forma assolutamente perfetta, è stata immortalata con un ‘ex’ alquanto noto, nonchè famoso produttore musicale.

Lei 76 anni, lui 36. Beccati insieme: sono una coppia?

E pare che la differenza di età di ben 40 anni tra la cantante ed il produttore non sia un peso: il toyboy in questione è Alexander “AE” Edwards, conosciuto per essere stato il fidanzato di Amber Rose mentre la sua nuova fiamma sarebbe nientemeno che Cher. Quello che raccontano gli scatti è una serata di grande sintonia trascorsa al ristorante Craig’s di Hollywood, ma i due non erano soli: quando Cher è arrivata infatti all’interno del locale oltre ad AE c’era anche Tyga ad aspettarla; al suo arrivo però il produttore musicale è uscito dal ristorante e l’ha presa per mano accompagnandola all’interno.

Dopo cena i tre si sono uniti ad altri amici per trascorrere il resto della serata in un altro locale e fin quì nulla di strano ma i paparazzi non solo hanno immortalato Alexander e Cher andare via a bordo del medesimo veicolo; all’interno dell’auto, i due si trovavano sul sedile posteriore, lui avrebbe baciato la mano della famosa cantante. Tra i due insomma sembrerebbe esserci qualcosa di più forte di una semplice amicizia ed il rapporto di grande complicità è emerso nel corso dell’intera serata.

La vita sentimentale di Cher e di AE

Al momento si tratta, comunque, solo di indiscrezioni in quanto manca ancora l’ufficialità del fatto che i due facciano sul serio e che siano a tutti gli effetti una coppia. AE è padre di un bimbo di 3 anni di nome Slash, concepito proprio insieme alla sua ex, la famosa modella e attrice Amber Rose con la quale ha iniziato a frequentarsi nel 2018. La storia è naufragata alcuni anni dopo a causa di una serie di tradimenti del produttore con altre donne.

Ed era stata proprio la Rose a confermarlo su Istagram scrivendo: “Sono stanca di essere tradita e di essere imbarazzata dietro le quinte”. Cher è single da tempo e alle spalle ha due matrimoni, uno dei quali con Sonny Bono durato dal 1964 al 1975. In seconde nozze si è sposata con Gregg Allman ma i due hanno divorziato quattro anni dopo. Ha anche due figli, Chaz avuto con Sonny ed oggi 53 enne e Elijah concepito con Allman, oggi 46enne.