La fidanzata è in realtà un uomo di 64 anni: 24enne si toglie la vita | La drammatica storia di Daniele

Il giovanissimo Daniele si è tolto la vita a 24 anni dopo aver scoperto che la sua fidanzata in realtà era un uomo di 64 anni.

Un recente servizio de ‘Le Iene’ ha riportato a galla la tragica storida di Daniele, un ragazzo di Forlì che nel settembre del 2021 si è tolto la vita quando ha scoperto che Irene, quella che riteneva essere la sua fidanzata, in realtà era un uomo di 64 anni. La relazione virtuale era cominciata nel periodo pandemico, Daniele aveva probabilmente bisogno di trovare una persona con cui condividere la vita e quando ha trovato il profilo di Irene Martini si è infatuato dell’immagine che l’uomo dietro l’account aveva creato.

Per rendere credibile l’esistenza di Irene, l’uomo aveva creato un altro account attraverso il quale si fingeva l’amica della fantomatica studentessa di Giurisprudenza. Daniele si era infatuato e giornalmente parlava sia con Irene che con la fantomatica amica. Il ragazzo avrà avuto una voglia sempre crescente di incontrare fisicamente la fidanzata virtuale ed è forse stato quello il momento in cui l’autore del pesante scherzo ha svelato la verità.

Dopo aver appreso la verità, Daniele si è visto crollare il mondo addosso e non ha retto al peso di quanto gli stava capitando. Così, quando i genitori e il fratello minore non erano in casa, ha deciso di suicidarsi impiccandosi al lampadario della sua stanza. Un dramma devastante per tutta la sua famiglia che adesso chiede giustizia.

La drammatica storia di Daniele: l’autore del raggiro l’ha fatta franca

Nel periodo in cui Daniele ha conosciuto la fantomatica Irene e in quello in cui ha stabilito con il proprietario dell’account un rapporto quotidiano intenso, nessuno in famiglia era a conoscenza di ciò che stava succedendo. Il ragazzo aveva parlato sommariamente della relazione al fratello minore e questo lo aveva rivelato al padre, ma nessuno aveva indagato ulteriormente, sicuramente perché volevano lasciare al ragazzo la propria intimità e attendevano che fosse lui a parlare apertamente delle cosa.

Dopo nove mesi di indagine la Procura di Forlì ha chiesto l’archiviazione del caso e l’uomo dietro al raggiro è stato condannato per sostituzione di persona a pagare una multa pecuniaria di 825 euro. Un esito che ha mandato su tutte le furie il padre del ragazzo, incapace di accettare che l’uomo se la cavi con così poco.

Raggiunto da ‘Le Iene‘, il padre di Daniele ha dichiarato: “Ma vi sembra giusto? Non capisco perché tutti stiano capendo che la cosa è di una gravità pazzesca meno la procura. I maltrattamenti sono palesi”. Pare che l’uomo intrattenesse rapporti anche con altre persone, fingendosi Irene Martini e fingendo l’interesse di instaurare una relazione sentimentale. Pare inoltre che abbia continuato ad ingannare persone anche dopo la morte di Daniele.

Le Iene lo hanno raggiunto per chiedergli se si fosse pentito per ciò che aveva fatto a quel ragazzo, ma il 64enne ritiene di non avere colpe per ciò che è successo: “Se quel ragazzo aveva problemi di testa non è colpa mia”. Quando gli è stato chiesto per quale ragione si fingesse una ragazza, l’uomo ha spiegato che non c’era alcuna finalità secondaria e che lo faceva perché lo divertiva ingannare le persone: “È stato uno scherzo durato un bel po’”.