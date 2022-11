“Mamma e nonna prostitute”: la clamorosa confessione della ex vincitrice del Grande Fratello

In tanti, tra gli appassionati del Grande Fratello, ricorderanno di certo il trionfo di Floriana Secondi, che riuscì a vincere la terza edizione del reality nel lontano 2003 aggiudicandosi anche il montepremi di 243.516 euro.

All’epoca Floriana aveva 25 anni e lavorava come barista. Oggi la simpatica romana ne ha 45 e si dedica alla gestione di alcuni negozi, pur continuando con la sua attività di opinionista televisiva. Le cose per lei sembrano andare finalmente nel verso giusto anche dal punto di vista sentimentale: dopo tante delusioni oggi Floriana Secondi è serena al fianco del suo compagno Angelo, che lavora come architetto. Di lui non si conosce quasi nulla sul piano privato, dato che non trapela nulla nemmeno sul profilo Instagram della fidanzata.

Tutto ciò che sappiamo è che Floriana e Angelo sono una coppia ormai da otto anni e che l’ex gieffina ha ammesso di essere “molto innamorata” del suo compagno.

Floriana è stata ospite di Belve, il programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani. Anche questa volta l’ex vincitrice del Grande Fratello è tornata sulla sua difficilissima infanzia, sottolineando quanta sofferenza ha dovuto provare all’interno della sua famiglia. Un passato che purtroppo l’ha segnata per sempre.

“Dicevano che mi inventavo le cose”: il racconto di Floriana

“Mia madre e mia nonna erano prostitute”, ha detto Floriana Secondi a Francesca Fagnani, entrando poi maggiormente nel dettaglio.

“Avevo questi ricordi notturni, facevo sogni agitati, ma c’era l’educazione di una volta. Mia nonna mi diceva ‘zitta, zitta’. Doveva rimanere tutto dentro casa”, le sue parole nell’intervista a Belve.

#FlorianaSecondi: botte dalla mattina alla sera Mia mamma e mia nonna erano prostitute, dichiara a @FrancescaFagnan (stasera a #Belve). Video anteprima 👉🏻 https://t.co/Lb8z8cyF9s pic.twitter.com/0YhcqZ6xvq — Davide Maggio (@davidemaggio) November 3, 2022

La mamma e la nonna le ripetevano “Zitta, non è successo niente”, ma lei aveva capito tutto. “Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta – ha aggiunto a Belve – Chiesi a un’assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero. Mia mamma era una prostituta, aveva tanti problemi, e anche mia nonna”.

Nel corso dell’intervista Floriana Secondi si è poi soffermato sul clima di violenza che era costretta a subire in famiglia.

“Ho preso tantissime botte, c’è scritto tutto”

“Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo. Di botte tantissime, dalla mattina alla sera. Ne ho prese tante tante”, ha detto l’ex gieffina, che ha confermato di portare ancora i segni delle brutalità subite. “Purtroppo c’è scritto tutto al Tribunale dei Minori”, ha concluso la 45enne romana.

Come accennato, non è la prima volta che Floriana sceglie di aprirsi e di raccontare dettagli della sua infanzia a dir poco tormentata. In passato l’ex vincitrice del Grande Fratello aveva rivelato alcuni dettagli nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, soffermandosi sui problemi di tossicodipendenza di sua madre. Inoltre, in quell’occasione Floriana aveva parlato dell’orfanotrofio dove è cresciuta.