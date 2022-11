Noto volto tv ed ex senatore in terapia intensiva per un broncospasmo | Dodici giorni in rianimazione

Il giornalista e senatore uscente, dopo dodici giorni in rianimazione, ha rischiato di morire a causa di un broncospasmo che gli aveva bloccato la respirazione. Come sta ora?

Da più di una settimana Sandro Ruotolo non pubblicava nulla sui social e il suo silenzio sembrava piuttosto strano. Il giornalista, infatti, ha sempre usato Facebook non solo per esprimere il suo parere sulla classe politica italiana, ma per raccontare soprattutto quella Napoli ferita dalla Camorra che gli era costata nel 2015 la scorta.

Nel maggio del 2015, Sandro Ruotolo aveva ricevuto minacce di morte da Michele Zagaria, il boss dei Casalesi, a causa delle sue inchieste sul traffico di rifiuti tossici in Campania. Ruotolo, però, non si è fatto mai intimidire e ha sempre unito il giornalismo all’impegno politico, candidandosi, da senatore uscente, anche a quest’ultime elezioni alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania 1 – 07 (Torre del Greco) per la coalizione di centro-sinistra.

Il giornalista ha ottenuto solo il 21,79% delle preferenze, una percentuale che non gli ha permesso di tornare in Parlamento. E’ stato superato sia dal candidato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato (34,26%), sia quello del centrodestra Annarita Patriarca (33,99%).

Archiviate le elezioni politiche, Sandro Rutolo è tornato sui social da giornalista, criticando aspramente la facciata di perbenismo attorno a Scampia e all’inaugurazione della nuova sede universitaria, considerata più un punto di arrivo che non di inizio. “Lo scoprono oggi che si inaugura l’Università a Scampia che non c’è più Gomorra. Sono anni che quelle piazze di spaccio, quel gigantesco supermercato della droga alla luce del sole non c’è più”, aveva scritto su Facebook.

Il 23 ottobre, però, l’ultimo post sulla lotta alla criminalità e poi nulla più, almeno fino a ieri, quando il giornalista ha potuto raccontare cosa gli è successo in questi 12 giorni di silenzio passati tra la vita e la morte.

Sandro Ruotolo in terapia intensiva a causa di un broncospasmo

Nel tardo pomeriggio di ieri è comparso sulla home di Facebook un nuovo post di Sandro Ruotolo. Il giornalista si era scattato una foto in ospedale romano attaccato a un respiratore: “Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese”, spiega Ruotolo.

“Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo”. Il broncospasmo ha causato al giornalista il restringimento del lume bronchiale, riducendo il calibro dei bronchi, a causa di una contrazione anomala della muscolatura liscia che riveste la parete bronchiale.

“E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio”, scrive ancora il giornalista nel lungo post di ringraziamento anche per il servizio sanitario nazionale che gli ha permesso di poter raccontare, ora che il peggio è passato, il suo malore. “Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente. Viva il servizio sanitario nazionale del nostro Paese!”