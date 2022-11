“Schianto contro il muretto, sfondato dall’auto”: paura per Jasmine Carrisi con un’amica | Cosa è successo?

Non sono ore facili per la figlia di Al Bano, che ha raccontato quali sono le sue condizioni dopo il tremendo incidente nella quale è rimasta coinvolta insieme ad un’amica

Uno schianto tremendo contro un muretto, talmente violento da sfondarlo. Poi il panico, le urla, la paura. Ha vissuto istanti da incubo Jasmine Carrisi, coinvolta in un brutto incidente stradale avvenuto al termine di una serata di svago trascorsa insieme ad amici. È accaduto tutto durante la notte di Halloween ma solamente nelle ultime ore la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l’amica che era con lei al momento dei fatti hanno trovato la forza per raccontare tutto e parlare anche delle loro condizioni dopo il grave sinistro che poteva avere conseguenze drammatiche.

Brutto incidente per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: cosa è successo

“Siamo vive per miracolo”, parole queste dell’amica di Jasmine, la tiktoker Glenda Resta, la quale ha spiegato cosa è accaduto rivelando tutti i particolari: Improvvisamente all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Eravamo andate a ballare, poi abbiamo organizzato una macchina per farci riportare”.

Le due famiglie hanno vissuto momenti davvero terribili dopo essere state informate dell’incidente che ha coinvolto le rispettive figlie specialmente dopo aver appreso che hanno addirittura rischiato la vita nello schianto. Un grande spavento ma con un epilogo fortunatamente positivo, vista la situazione.

Le condizioni di Jasmine Carrisi e dell’amica dopo l’incidente

La tiktoker ha fornito anche una ricostruzione dei fatti molto dettagliata degli istanti antecedenti l’incidente rivelando inoltre quali ferite hanno riportato sia lei che Jasmine Carrisi: “Andiamo a cena e la sera stessa ci ripeteva in continuazione di non andare e di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha scioccato. Comunque io ho lividi, escoriazioni e contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia”.

Anche Jasmine ha voluto, più tardi, raccontare come si senta dopo la grande paura vissuta durante la notte di Halloween. Cercando per quanto possibile di prenderla con un pizzico di ironia ha detto: “Qualcuno ci sta facendo le macumbe. Adesso sto bene, ho colpito soltanto un po’ il viso e sto bene. Ripeto che non mi sono fatta niente, rispetto a quello che poteva succedere”. Insomma, viste le conseguenze mamma Loredana e papà Al Bano hanno potuto tirare un gran sospiro di sollievo e così i genitori dell’amica Glenda.