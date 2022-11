“Vai”: si lancia con il bungee jumping ma non ha l’elastico e muore | “Il segnale era per il fidanzato”

Doveva essere una giornata di grandi emozioni e da ricordare ma è finita malissimo, e tutto per una svista dettata dalla confusione. È morta così, facendo bungee jumping una ragazza di soli 25 anni

Un volo nel vuoto di oltre 50 metri non ha lasciato scampo ad una ragazza di soli 25 anni, tragicamente morta in un giorno che avrebbe dovuto ricordare per il resto della sua vita, e tutto per un semplice errore. Una svista dettata forse da una distrazione sommata all’adrenalina del momento, che l’ha portata ad interpretare male una comunicazione e lanciarsi, ma purtroppo priva delle misure di sicurezza adottate in tale occasione. Il gravissimo incidente è avvenuto, peraltro, davanti al suo fidanzato, incredulo e sotto choc, con il quale aveva raggiunto la base dalla quale si effettuano i lanci di bungee jumping.

Il brivido del bungee jumping, poi la tragedia: 25enne si schianta a terra

Yecenia Morales Gómez, questo il nome della giovane vittima, aveva deciso di mettersi alla prova provando questa esperienza adrenalinica, insieme al suo compagno, ma non ha più fatto rientro a casa. Il dramma, come ricostruito dai media, si è consumato allo Sky Bungee Jumping Amaga, nel nord della Colombia: la vicenda risale al mese di luglio ma solo in queste ore è divenuta di dominio pubblico dopo che alcuni parenti ed un sindaco hanno commentato i fatti. La giovane era alla sua prima esperienza di bungee jumping ed è stata debitamente imbragata in attesa del suo turno; ma, prima che le venisse legato l’elastico la 25enne si è lanciata nel vuoto, schiantandosi a terra e perdendo la vita.

Secondo quanto emerso tutto sarebbe scaturito da un’incomprensione con l’istruttore il quale avrebbe detto “vai” ma, in quel momento, non stava facendo riferimento a Yecenia bensì ad un’altra persona. La 25enne, immaginando invece che fosse il suo turno, si sarebbe lanciata senza preoccupazioni ad eccezione del brivido di un salto del quale parlare e scherzare pochi minuti dopo.

Avrebbe male interpretato il comando dell’istruttore

Ma così non è stato: sulla vicenda è stata avviata un’indagine per chiarire meglio i fatti. Commentando l’accaduto, il sindaco del comune di Fredonia ha dichiarato: “Si è confusa. Il segnale era per il fidanzato, perché era già attaccato alle apparecchiature di sicurezza. Le avevano solo messo l’imbracatura, quindi si è confusa e si è lanciata”. È però intervenuto Sky Bungee Jumping sottolineando che “non è vero che la ragazza ha male interpretato il comando”, lasciando dunque altre ipotesi, al momento improbabili ma comunque prese in esame, aperte. Da quì il fatto che da luglio ad oggi l’indagine non sia stata ancora chiusa. La famiglia della giovane vuole, del resto, chiarezza sulla vicenda allo scopo di capire se vi siano o meno responsabili oppure se si sia trattato solo di un tragico ed irreparabile errore della giovane vittima.