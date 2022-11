Vuole scattare un selfie ma precipita nelle cascate | Niente da fare per la giovane madre

Si era avvicinata troppo ad un punto molto rischioso solo con l’obiettivo di scattare un selfie, ma purtroppo è scivolata giù e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Aveva solo 26 anni Amanda Franco dos Santos, una giovane madre che si trovava assieme a due sue amiche nell’area delle cascate di Corupa, a Santa Caterina, in Brasile. Ad un certo punto la giovane aveva scelto di percorrere un sentiero alternativo a quello standard, chiuso al pubblico. Lo scopo era proprio quello di scattare un selfie memorabile, forse per pubblicarlo sui social. Ma l’idea, fin troppo azzardata, è sfociata in tragedia.

Quando il resto del gruppo si è accorto dell’assenza delle ragazze ha subito allertato i soccorsi, intuendo che fosse accaduto qualcosa di grave. Da quel momento in poi è scattata una missione di ricerca e salvataggio, coordinata dalle squadre dei vigili del fuoco e dai volontari locali.

Il corpo della giovane madre trascinato per chilometri dalla corrente

Nonostante le frenetiche ricerche risultava impossibile trovare Amanda Franco dos Santos: ci sono voluti diversi giorni per individuare il corpo senza vita della giovane madre, in un’area molto distante rispetto a quella in cui era stata data per dispersa. Come riportato anche dal quotidiano Leggo, la 26enne è precipitata nelle cascate di Corupa ed è stata trascinata per chilometri dalla corrente.

Il percorso effettuato dalla vittima era stato chiuso al pubblico proprio perché era stato ritenuto troppo pericoloso. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che Amanda si sia posizionata in un punto molto esposto e particolarmente scivoloso: ad un certo punto la donna ha perso stabilità ed è precipitata giù.

Come detto, la 26enne era madre di un bimbo piccolo. La famiglia della giovane è sconvolta per la morte così tragica e prematura della loro amata Amanda.

Purtroppo non è il primo caso di persone che precipitano da alcuni dirupi nel tentativo di scattare un selfie.

Il tragico precedente dello scorso agosto

In molti ricorderanno la tragedia avvenuta lo scorso agosto presso l’Altar Knotto, una suggestiva formazione rocciosa posta a strapiombo sulla Val d’Astico la cui forma ricorda quella di un grande altare.

Il 20 agosto Andrea Mazzetto è scivolato lungo un dirupo sotto l’Altar Knotto nel tentativo di recuperare il proprio telefonino (in un primo momento si pensava fosse il cellulare della sua ragazza, ndr). Sia lui che la sua fidanzata, Sara Bragante, volevano farsi un selfie da quella cima, ma quando si sono messi sul ciglio la giovane ha avuto un giramento di testa.

Nell’afferrarla, il telefonino di Andrea Mazzetto è finito di sotto. Il giovane è sceso per provare a recuperarlo, ma alla fine è scivolato, precipitando verso il baratro. “L’ho sentito gridare. Ed è sparito”, le parole della sua ragazza.