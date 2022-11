Bomba d’acqua, le prime immagini devastanti dell’autunno 2022 in Italia | Cosa dobbiamo aspettarci?

L’autunno è arrivato in tutta Italia e si comincia già a fare la conta dei danni.

Dopo un ottobre a dir poco anomalo per via delle temperature che hanno raggiunto picchi decisamente più alti rispetto alle medie del periodo, in questi primi giorni di novembre sono arrivati freddo, vento e pioggia, che hanno messo un punto definitivo a quello che sembrava un prolungamento dell’estate. Dalla Campania al Veneto, nella giornata di ieri il maltempo si è abbattuto sui territori con una certa violenza, causata dalle piogge torrenziali e dai venti forti. In alcune zone si è vista anche la prima neve.

Nel corso di questo fine settimana stiamo assistendo anche ad un brusco calo delle temperature, che stanno scendendo di circa 10 gradi rispetto a quanto veniva registrato fino a qualche giorno fa. Gli abbassamenti di temperatura riguardano anche le regioni centromeridionali, come riportato anche dal sito Meteo.it.

Pioggia e maltempo, grosse criticità in Campania

Purtroppo, come spesso accade, le piogge e il maltempo stanno provocando grossi disagi in diverse regioni. Una situazione di estremo disagio è quella vissuta da molti automobilisti in Campania, rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno in seguito ad una vera e propria bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio.

La fila che si è formata sul tratto autostradale ha raggiunto anche i dieci chilometri. Nella zona di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, i torrenti Solofrana e Calvagnola sono straripati e hanno allagato le strade della frazione di Sant’Angelo. L’uscita dagli argini dei torrenti ha allagato i sottopassaggi, con molte macchine rimaste bloccate: in diversi casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Anche in provincia di Avellino, in particolare a Montella, le piogge molto intense hanno provocato un fiume di fango e detriti che si è riversato nel centro del paese irpino. Sempre a Montella una donna è stata salvata all’ultimo momento mentre si trovava incastrata in un tombino: la piena che stava arrivando l’avrebbe inesorabilmente travolta. Il merito è di un macellaio locale, Raffaele Addesto, che è riuscito a salvare la commerciante 50enne a mani nude.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le isole della Campania, a cominciare da Capri, dove è stato impossibile garantire la partenza per Napoli (ma anche per Sorrento e per la costiera) di aliscafi, jet e catamarani.

La neve è ricomparsa nel bergamasco a 1500 metri

Le piogge hanno fortemente interessato anche il Friuli Venezia Giulia, la pianura orientale e le Prealpi Giulie. In alcune località i venti hanno raggiunto anche i 70 chilometri orari. Viene registrata una frana in Liguria, nel comune di Sassello (Savona), assieme ad alcune piccole esondazioni in Toscana, precisamente nel Lucchese e in Versilia.

Nel bergamasco è ricomparsa la neve, a circa 1400-1500 metri d’altezza. I fiocchi hanno fatto capolino nel paese di Foppolo.