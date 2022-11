“Cosa mi manca di più..” | Alessia Pifferi: spunta il diario segreto della mamma di Diana

La donna responsabile di aver provocato la morte della figlia di 18 mesi lasciata sola in casa dove è deceduta di stenti, si è raccontata in una sorta di diario segreto

Dai fallimenti del suo passato a quello che, chiusa in una cella del carcere di San Vittore, le manca di più. Alessia Pifferi ha svelato tutto tra le pagin di un diario segreto. Il cui contenuto è stato raccontato dalla trasmissione Quarto Grado, che ha cercato di aggiungere nuovi tasselli nella ricostruzione della complessa personalità della donna responsabile di aver fatto morire di stenti, dopo averla abbandonata sola in casa, la figlia Diana di soli 18 mesi.

La 37enne ha fatto una serie di rivelazioni sul suo non facile passato, arrivando poi a parlare della sua attuale situazione: “Tra la separazione, la perdita del mio bambino, il lutto di papà e la mia chemioterapia, non fu facile riprendermi eppure riuscii a rialzarmi grazie alle poche amiche che ho. Successivamente mi sono iscritta a un sito d’incontri e dopo alcuni appuntamenti andati male, ho conosciuto un uomo”.

Il diario segreto di Alessia Pifferi, dal suo passato alle parole per la figlia

Ma non è tutto e nel suo racconto su carta si parla anche di Diana e di ciò che oggi ad Alessia manca di più: “La mia bambina mi manca tantissimo. Mi manca prendermi cura di me stessa, esteticamente e fisicamente, mi manca anche la mia casa e i miei vestiti. Mi manca cucinare, pulire e il ballo. Sono sempre stata una ragazza attiva, solare, dolce e seria soprattutto, ma da quando mi trovo in carcere per la perdita di mia figlia Diana mi sento sempre più giù. E più vado avanti e più è peggio”.

La donna insomma sembra voler far capire quale sia la sua nuova vita in prigione ma anche quanto abbia dovuto affrontare in passato. Ripercorrendo i momenti trascorsi insieme alla figlia e riempiendo intere pagine di ricordi ma anche di parole dolci rivolte alla bimba. Fino al momento nel quale ha evidentemente capito di aver rovinato ogni cosa: “Con lei – si legge nel diario del quale Quarto Grado ha dato notizia – avevo un rapporto bellissimo, era la luce della mia vita, il mio tutto. Per me non è mai stata un intralcio, né un ostacolo nella mia vita. Quel mercoledì quando sono tornata a casa ho aperto la porta velocemente per mangiarmela di baci, invece l’ho trovata con gli occhi mezzi aperti, le mani e i piedi scuri”.

L’interrogatorio: “Ho avuto rapporti sessuali a pagamento”

“Ho avuto rapporti sessuali a pagamento ma mai di fronte a Diana”. La 37enne lo ha detto nel corso dell’interrogatorio condotto dalla procura di Milano sottolineando che “nel modo pià categorico”, nessun abuso sessuale sia mai avvenuto di fronte alla bimba e nemmeno rapporti sessuali. Accuse mosse dai pm in seguito alla scoperta di una conversazione della donna con un 56nne conosciuto su Tinder, nella quale si leggerebbe “Voglio baciare anche Diana”, con la replica della Pifferi, “Lo farai”. Lei però sostiene che la frequentazione sia durata solo un paio di giorni e che non sarebbe accaduto nulla davanti alla figlia. La piccola Diana è morta a luglio dopo essere stata abbandonata, in casa da sola per cinque giorni, in un appartamento di Milano.