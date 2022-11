“Gli agenti mi hanno stuprato in hotel” | Nuova terribile testimonianza: un altro scandalo in Qatar

Un uomo di origini filippine ha denunciato lo stupro di gruppo da parte di sei agenti di polizia subito in una camera di hotel in Qatar.

Con l’approssimarsi dell’inizio dei Mondiali di calcio, stanno emergendo sempre più denunce e scandali che riguardano le condizioni sociali in cui sono costretti a vivere molti abitanti del Qatar. La scorsa settimana, ad esempio, Reuters ha svelato in un report lo sfratto di massa subito da migliaia di lavoratori stranieri.

Il governo qatariota ha reso esecutivo l’ordine di sfratto mercoledì 26 ottobre e la polizia è andata a ratificare lo sfratto agli abitanti del quartiere nelle prime ore del pomeriggio. Ai lavoratori stranieri sono state date due ore di tempo per raccogliere tutti i propri oggetti personali e lasciare gli appartamenti, chi non ha fatto in tempo è stato rimosso coattivamente dall’abitazione e quelli che non si trovavano in casa non hanno nemmeno potuto recuperare gli effetti personali perché nel frattempo l’ingresso alle abitazioni era stato sigillato.

Secondo le fonti raccolte da Reuters, lo sfratto è stato organizzato allo scopo di nascondere alle telecamere internazionali le reali condizioni abitative e di vita dei lavoratori stranieri in Qatar. Questo perché già prima di questo evento, il governo locale aveva fatto firmare alla stampa estera un documento con il quale vietava loro di filmare le condizioni abitative di queste persone.

Il timore del governo qatariota sarebbe quello di fare emergere la grave forbice economica che grava sul Paese. La differenza economica tra la parte ricca e quella povera del Qatar è infatti abissale e si teme che mostrandola al di fuori del Paese venga restituita un’immagine negativa al resto del mondo.

Stuprato da sei agenti di polizia: la scioccante testimonianza di un cittadino filippino

Ciò che è emerso dalla testimonianza di un cittadino filippino raccolta dal tabloid britannico ‘Inews‘ è ancora più sconcertante e fa emergere la totale mancanza di tutela dei diritti umani per le minoranze in Qatar. L’uomo ha raccontato di essere stato attirato con l’inganno in una stanza di hotel. Un uomo turco lo ha contattato su un’app d’incontri per omosessuali promettendogli denaro in cambio di un incontro sessuale.

L’uomo si è quindi recato nella stanza d’albergo, ma quando ha aperto la porta ha trovato sei uomini ed ha capito che lo avevano attirato in una trappola. Questi si sono identificati come agenti di polizia e lui, consapevole che l’omosessualità in Qatar è considerata un reato punibile con un massimo di 7 anni di prigione, ha cercato di scappare dalla finestra ma è stato placcato e immobilizzato per terra.

Successivamente gli agenti lo hanno gettato sul letto e a turno lo hanno violentato: “Mi hanno bloccato e buttato sul letto, quindi mi hanno cominciato a stuprarmi”. La violenza sessuale è stata perpetrata da 5 uomini, mentre un sesto guardava la scena e rideva in faccia alla povera vittima: “Quando hanno finito, hanno cominciato a perquisire la mia valigia alla ricerca di qualcosa. Ad un tratto hanno detto: ‘E’ un prostituto, è gay'”.

Stando a quanto raccontato dalla vittima, quella sera gli agenti avevano riservato lo stesso trattamento anche ad un ragazzo marocchino. Entrambi sono stati portati in centrale, hanno passato una notte in carcere e successivamente sono stati espulsi dal Paese e multati con un’ammenda di 84 euro circa.